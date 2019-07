Stiri pe aceeasi tema

- Google Translate ofera o noua versiune a functiei Instant Camera Translation, traducere instantanee cu ajutorul camerei telefonului. Google a anuntat joi o noua versiunea acestei functionalitati, care aduce imbunatatiri.Instant Camera Translation functioneaza pentru mai mult de 80 de limbi,…

- Doar o persoana din zece intelege pe deplin cum functioneaza criptomonedele, iar una din trei crede ca acestea sunt o moda trecatoare, arata un studiu realizat de Kaspersky. Rata de adoptie a criptomonedelor la nivel global este in scadere, in ciuda faptului ca celebritati precum Johnny Depp si influenceri…

- ”Comisia Europeana a încercat în fiecare an sa ridice întrebarea cât de sustenabila e creșterea economica pe care România a înregistrat-o în ultimii ani. Guvernul continua o politica fiscala prociclica, iar deficitul bugetar a atins 3%. Masurile de ajustare…

- Consiliul Județean Cluj platește bani grei pe avocați pentru procesele pe care le are cu fostul și cu actualul constructor al Centrului de Deșeuri. În ședința extraordinara de Consiliu Județean de vineri a fost aprobat un proiect de hotarâre privind achiziționarea de servicii juridice…

- Comisia Europeana reacționeaza la modul in care au fost organizate alegerile in strainatate. Intr-un comunicat, precizeaza ca statele membre trebuie sa se asigure ca toți cetațenii iși pot exercita dreptul de vot.

- Vera Jourova, comisarul european pentru Justitie, are temeri legate de existenta unei campanii de dezinformare in saptamana care precede alegerile europarlamentare. Jourova a nominalizat explicit o posibila implicare a Rusiei prin promovarea de fake news pe retelele sociale. Cehoaica Vera Jourova a…

- Cetatenii moldoveni, dar si investitorii straini sunt mai motivati sa investeasca si sa-si dezvolte afacerile in alte state, deoarece in Republica Moldova legile nu functioneaza. Opinia a fost exprimata de catre presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni (AOAMP), Alexei Repede,…

- Numarul romanilor care au incredere in justiție a scazut la doar 40% in ultimul an, rezulta dintr-un sondaj Eurobarometru dat publicitatii vineri de Comisia Europeana. Doar 40% dintre romani au o parere buna sau destul de buna despre independenta tribunalelor si a judecatorilor, in scadere fata de 2018,…