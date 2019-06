Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa specifice toate subventiile din energie, in special cele pentru combustibilii fosili, precum si planurile si actiunile pe care le are in vedere pentru a le retrage, se arata in raportul de evaluare al Comisiei Europene a proiectului planului national integrate privind energia si clima…

- ”Negocierile continua in Parlamentul European. La Bruxelles incep discuțiile intre principalele grupuri politice din Parlamentul European care pregatesc o majoritate pentru desemnarea președintelui Comisiei Europene. Conform tratatelor europene, Comisia Europeana este singura instituție europeana…

- Comisia Europeana a lansat o campanie de comunicare pentru a crește gradul de conștientizare a modului in care Uniunea Europeana lupta impotriva provocarilor globale, pentru a-și proteja cetațenii. Structura campaniei implica realizarea unei serii de materiale multimedia care vizeaza patru domenii sensibile…

- Comisia Europeana și familia socialiștilor europeni nu vor accepta ca in Romania lupta anticorupție sa fie diminuata, a declarat vineri, la Euronews, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, candidat la postul de presedinte al...

- Vești bune pentru Romania! Comisia Europeana a decis astazi sa claseze opt proceduri de infringement in ceea ce privește Romania.„Astazi a avut loc ciclul decizional al Comisiei Europene privind cazurile de incalcare a dreptului UE. Nu a fost declanșata nicio procedura de infringement și nu…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marti un regulament care ofera Comisiei Europene competenta de a efectua o investigatie si de a lua masuri financiare sau operationale in cazul in care o companie aeriana din afara UE recurge la o practica de denaturare a pietei, potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara ca liderii europeni presiuni inimaginabile pe instanțele din Romania pentru a inchide dosarul Laurei Codruța Kovesi, afirmand ca vor ”vor neaparat sa-și puna un procuror european in utrma unui troc politic, a unei negocieri ca la piața”.”Asta…