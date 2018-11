Comisia Europeana cere Guvernului Dancila sa termine cu split TVA: Incalca toate normele europene!

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia a decis joi, 8 noiembrie, sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru aplicarea unui mecanism de plata defalcata a TVA. De la 1 ianuarie 2018, Romania aplica acest mecanism alternativ de colectare a TVA in care TVA-ul este platit intr-un cont blocat separat, ceea ce creeaza…

- Comisia Europeana (CE) anunta lansarea primei cereri de proiecte prin programul "WiFi4EU", prin care municipalitatile din Uniunea Europeana (UE), implicit si din Romania, vor putea solicita finantare pentru instalarea de puncte de acces public si gratuit la internet wireless, se arata intr-o informare…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat Romania pentru ca nu s-a conformat obligatiei de a lua toate masurile necesare inchiderii cat mai rapid posibil a unui numar de 68 de depozite de deseuri, in conformitate cu articolul 7 litera (g) si cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, ca Executivul a decis ca termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice, in cazul cererilor depuse in tara, sa fie redus de la 30 la 15 zile lucratoare. "La propunerea MAI a fost adoptata o hotarare de Guvern ce…

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns marti noaptea la un acord pentru o reducere cu 35% a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi pana in 2030, insa unele tari si-au exprimat dezamagirea fata de lipsa de ambitie dupa publicarea unui raport alarmant al expertilor ONU cu privire la incalzirea…

- Hotelurile de 4 si 5 stele din Capitala resimt un recul al numarului turisti din Israel la doua saptamani de la incidentul in care patru cetateni israelieni au fost agresati de jandarmi dupa mitingul diasporei, sustin reprezentantii Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), remise luni AGERPRES.…

- Economia Romaniei a crescut in primele sase luni ale acestui an cu doar 4% fata de aceeasi perioada a anului 2017. In trimestrul doi din 2018 Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 1,4% fata de trimestrul precedent, informeaza Institutul National de Statistica (INS). Citeste…