- Comisia Europeana cere statelor membre sa deschida pietele de electricitate si gaze naturale si sa elimine preturile reglementate, odata cu introducerea unor masuri de protectie doar pentru consumatorii vulnerabili, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie si Schimbari Climatice, Arias…

- Comisarul european pentru politici climatice si energie, Miguel Arias Canete, va efectua o vizita la Bucuresti pe 1 si 2 aprilie 2019, scrie Agerpres. Potrivit Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, oficialul european va participa luni la reuniunea "Initiativa de Cooperare Regionala in…

- Guvernul a decis in sedinta de vineri modificarea OUG 114/2018, astfel incat pretul gazelor de productie interna sa fie plafonat la 68 de lei pe MWh doar pentru consumatorii casnici si pentru CET-urile care livreaza agent termic populatiei, a anuntat ministrul Energiei, Anton Anton, la finalul sedintei…

- In luna martie, Comisia Europeana a notificat in mod oficial Guvernul Romaniei cu privire la eșecul țarii de a se conforma cerințelor directivei privind normele comune pentru piața interna in sectorul gazelor naturale (Directiva 2009/73/CE) și al reglementarilor privind garantarea siguranței stocurilor…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Valer-Daniel Breaz, l-a primit, luni, 18 martie, pe domnul David Saranga, ambasadorul Statului Israel la București, in vizita de curtoazie. Oficialul roman a subliniat importanța relației bilaterale dintre cele doua țari, Statul Israel fiind un important…

- Sute de angajați de la carierele Complexului Energetic Oltenia au intrerupt lucrul și marți. Oamenii vor in continuare creșterea salariilor și sunt nemulțumiți de oferta conducerii care le-a propus o majorare de 12 la suta a veniturilor brute și acordarea de vouchere de vacanța. Cinci mineri, printre…

- Sorin Boza a explicat la București, in pauzele de negociere cu liderii de sindicat din CEO, ca pierderile de anul trecut ale companiei se datoreaza doar costurilor mari cu emisiile de dioxid de carbon. De altfel, a anunțat Boza, pentru anul viitor, compania are in vedere internalizarea costului…

- Conferinta de presa comuna Viorica Dancila si Jean-Claude Juncker Conferinta de presa comuna Viorica Dancila si Jean-Claude Juncker. Foto: gov.ro Viorica Dancila: Buna ziua! Salut prezenta la Bucuresti a domnului Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, prezenta Colegiului Comisarilor…