- Potriit unei analize a portalului de specialitate Imobiliare.ro, pretul mediu solicitat pentru apartamentele noi si vechi scoase la vânzare la nivel national, în luna februarie, s-a majorat pâna la o valoare de 1.197 de euro pe metrul patrat util, fiind cu 2,1% mai mare…

- Pretul mediu solicitat in luna februarie pentru apartamentele din Romania a crescut atat pentru cele noi, cat si pentru cele vechi, spre deosebire de ianuarie, cand avansul a fost sustinut, in marile orase, doar de segmentul locuintelor noi, iar cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Capitala,…

- Automatele de vanzare a cartelelor RATB vor fi puse in funcțiune, de astazi, 2 martie 2018, incepand cu ora 18.00, potrivit datelor furnizate de RATB la solicitarea Libertatea. In prezent, in București exista cinci automate de vanzare a titlurilor de calatorie, acestea fiind amplasate in Piața Sudului,…

- "Realizarea acestui proiect va insemna certe beneficii pentru utilizatorii de servicii telecom din Capitala, daca este implementat corect. De altfel, interesul utilizatorului este intotdeauna in centrul preocuparilor noastre, ca reglementator al pietei telecomunicatiilorANCOM urmeaza sa emita o decizie…

- Premierul Viorica Dancila, invitata duminica seara in studioul Romania TV, a discutat despre proiectele sale de infrastructura, subliniind ca isi asuma cu functia respectarea termenelor de finalizare. Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana la sfarsitul anului 2020 sa…

- Premierul Dancila confirma eșecul construcției metroului spre Otopeni cu fonduri europene: Exista riscul sa se trimita toata documentația inapoi, a spus șefa Executivului, intr-un interviu pentru Antena 3. Viorica Dancila a precizat ca saptamana viitoare, ministrul Fondurilor Europene dar și ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Primarul General, Gabriela Firea: Am finalizat cea mai importanta achizitie publica derulata de o autoritate locala din Romania. Bucureștiul va avea 400 de autobuze moderne, la standarde europene Asocierea Otokar Europe SAS – Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi SA declarata castigatoare a licitatiei Primarul…

- Laura Codruța Koveși, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a vorbit cu jurnaliștii publicației americane Financial Times despre atacurile la adresa sa din ultima perioada și i-a atacat pe cei care o critica spunand ca adevarata lor intenție este blocarea sistemului de justiție din Romania.…

- MOL Romania, al treilea operator de benzinarii din Romania, a deschis prima statie de incarcare pentru autovehicule electrice, amplasata in perimetrul unei benzinarii din Capitala. ”Alimentarea autovehiculelor la statia de incarcare electrica se face prin curent alternativ si curent continuu de 50…

- Lovitura din Germania pentru Klaus Iohannis. Un roman stabilit in Stuttgard, in varsta de 74 de ani, și-a anunțat intenția de a candida independent la alegerile prezidențiale din 2019, pe pagina sa personala. Mircea Moise a si construit un site, de unde romanii sa afle totul despre el si despre…

- Primarul General, Gabriela Firea, a prezentat ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, principalele investitii care vor fi facute anul acesta in Capitala: constructia de spitale noi si modernizarea celor existente, reabilitarea cladirilor cu risc seismic si implementarea unei strategii Smart City pentru…

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- De aproape un deceniu, sute de mii de locuitori, din cartierul bucurestean Drumul Taberei, asteapta finalizarea lucrarilor de construire a metroului, cel mai important proiect de infrastructura din Capitala, ce pare blestemat sa nu se mai termine. Proiectul de construire a Magistralei 5 de metrou, care…

- Un nou protest antiguvernamental are loc azi, în Piața Victoriei din Capitala. Românii s-au mobilizat tot pe Facebook și cer înlaturarea noului Guvern Dancila, despre care spun ca va duce România în colaps.

- OLAF confirma investigatia de la Metrorex, fiind cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou (Drumul Taberei). Potrivit unui comunicat citat de RFI Romania, la fata locului s-a efectuat un control, insa ancheta este in curs de desfasurare, astfel…

- Un internaut a comentat pe marginea modului ]n care procedeaz[ samsarii de apartamente din Capitala. Este bine știut ca orice om iși dorește o casa a lui și cauta cu disperare cele mai bune oferte. Un internaut a scos la iveala modul in care procedeaza samsarii de apartamente, atragand astfel atenția…

- Bucurestiul a fost, in 2017, cel mai activ oras din punct de vedere imobiliar din Romania si cu cele mai scumpe chirii, in timp ce Cluj-Napoca a inregistrat pretul mediu de vanzare cel mai mare pe metrul patrat, releva o analiza de specialitate, citata de Agerpres. Conform datelor citate, cele mai listate…

- Compania nationala Transelectrica, la care statul este actionar majoritar, va primi de la Comisia Europeana o finantare nerambursabila in valoare de 27 milioane de euro pentru construirea liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, acesta fiind primul dintre cele sase proiecte de interes comun…

- Comisia Europeana a aprobat un grant in valoare de 27,09 milioane de euro pentru Transelectrica, in vedere construirii liniei electrice de 400 kV Cernavoda – Stalpu, a anuntat joi Transelectrica.Acesta este primul dintre cele sase proiecte ale Transelectrica, incluse pe lista revizuita in…

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce, daca s-ar face…

- Comisia Europeana va organiza o reuniune pe tema calitatii aerului, fiind convocati ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv din Romania, care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza poluarii.

- Locuințele s-au scumpit cu 9,1% in 2017, dupa un avans de 12,4% in anul 2016, arata un raport intocmit de catre Imobiliare.ro . ”In 2017 am aniversat 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, perioada in care și piața imobiliara a parcurs un ciclu economic complet. Intre timp, și prețurile proprietaților…

- Protestatarii care au plecat pe jos din Cluj-Napoca, spre Capitala, au traversat marți Brasovul. Ei au facut deja mai mult de jumatate din traseul care urmeaza sa se incheie pe 20 ianuarie, ziua in care este anuntat un miting anti-PSD in Piata Victoriei. Grupul de la Cluj a ajuns la Brașov luni seara,…

- Mobilizare in Gara de Nord pentru protestul din 20 ianuarie. Mai mulți studenți au afișat parcate cu mesaje prin care ii indeamna pe oamenii care circula cu trenul sa participe la manifestația care avea loc peste șase zile in Piața Victoriei din București. Tinerii au venit in Gara de Nord cu pancarte…

- Pe cat socant, pe atat de scandalos! Eugen Stan, pedofilul din Capitala, avea un protector ”inalt” la Minister, care in 2016 i-a ”ingropat” un dosar de viol. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile ascunse din viata pedofilului care a agresat doi copii, vineri dimineata, intr-un lift,…

- Romanii continua protestele si in 2018. Cei din Cluj, pentru a-si arata determinarea de a apara justitia si democratia, se organizeaza sa vina in Capitala pentru a-si face mesajul cat mai bine auzit intr-un mare miting. "Noi, cetatenii din judetul Cluj, vom merge in Bucuresti sa ne aparam…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va finanta cu 300 de milioane euro realizarea liniei de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, proiectul de 1,391 miliarde euro avand acum finantarea asigurata. Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare, a declarat…

- Ministerul Transporturilor din Romania a aprobat si transmis la Comisia Europeana, in data de 24 decembrie 2017, cererea de finantare pentru proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni din București.

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara vor protesta miercuri, in Piata Victoriei, incepand cu ora 9:00, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane - de taxi, rent a car si prin curse…

- Traficul rutier va fi restrictionat, miercuri, in intervalul 7.00 - 21.00, intre Piata Victoriei si Piata Presei Libere, din cauza mitingului de protest organizat in fata Guvernului de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Comisia Europeana a lansat o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele…