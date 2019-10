Stiri pe aceeasi tema

- Didier Reynders, propus de Belgia pentru postul de comisar european pe Justitie, este acuzat de coruptie si spalare de bani. Publicația belgiana De Tijd scrie ca acuzațiile care i se aduc lui Reynders, fost ministru de Externe al Belgiei, sunt legate de construirea Ambasadei Belgiei din Congo, inchirierea…

- Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat modul cum vor fi repartizate portofolile in Executivul de la Bruxelles. Comisarul european din partea Romaniei a primit portofoliul Transporturilor

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat ca, in cazul in care se confirma ca portofoliul de comisar european destinat Romaniei va fi gestionat de Rovana Plumb, "este clar ca a fost doar o negociere politica" si a sustinut ca Rovana Plumb are "profilul unui om politic slab", transmite…

- Candidata Frantei la Comisia Europeana, Sylvie Goulard, a returnat suma de 45.000 de euro Parlamentului European in cadrul unei afaceri de presupuse angajari fictive, a declarat vineri o sursa din anturajul sau pentru AFP, confirmand o informatie a revistei franceze Le Point. Sylvie Goulard…

- Eurodeputatii Aliantei USR-PLUS considera inacceptabile propunerile avansate de Guvern pentru postul de comisar european si anunta ca nu vor vota pentru Rovana Plumb sau Dan Nica, in cazul in care una dintre aceste nominalizari ajunge la audierile din comisiile Parlamentului European, transmite Agerpres…