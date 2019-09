Comisia Europeană avertizează: România a înregistrat un deficit de încasare a TVA de 36%, fiind pe primul loc în UE Romania (36%) este urmata de Grecia (34%) si Lituania (25%). Cele mai mici deficite sunt in Suedia, Luxemburg si Cipru, unde veniturile din TVA sunt deficitare in medie cu doar 1%. In termeni absoluti, cel mai mare deficit de incasare a TVA, de 33,5 de miliarde euro, a fost inregistrat in Italia.



In termeni nominali, deficitul de incasare a TVA a scazut in 2017 cu 8 miliarde euro, pana la 137,5 de miliarde euro, o valoare similara cu scaderea din 2016, de 7,8 miliarde euro.



Deficitul de incasare a TVA in 2017 reprezinta 11,2 % din totalul veniturilor din TVA in UE, comparativ…

Sursa articol: rtv.net

