Comisia Europeana avertizeaza Parlamentul Romaniei cu privire la pericolul regresarii. Institutia va analiza modificarile legilor justitiei

- Comisia Europeana a lansat, ieri, un nou apel dur la adresa Parlamentului Romaniei in legatura cu modificarea Legilor justitiei si a Codurilor penale. Presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si Frans Timmermans, au facut publica o declaratie comuna in care avertizeaza…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, ca pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana, arata ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a mintit public atunci cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri, pentru Mediafax, ca pozitia Comisiei Europene privind modificarile legilor justitiei nu face decat sa constate ca propunerile PSD de reformare a justitiei „sunt un abuz neechivoc asupra statului de drept”.

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a afirmat, miercuri, ca pozitia exprimata de Comisia Europeana cu privire la modificarea legilor justitiei reprezinta un mesaj venit intr-un moment important pentru Romania, cel al investirii unui nou guvern, dar si un avertisment ca UE va monitoriza…

- Eurodeputata Monica Macovei critica in termeni duri demersurile legislative din domeniul justiției ale Coaliției PSD-ALDE-UDMR și solicita oprirea modificarilor la codul penal și codul de procedura penala.„Opriți modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateți din UE! Romanii trebuie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia din Romania, subliniind ca un stat puternic este intemeiat pe independenta si eficienta sistemului judiciar.

- Pe ordinea de zi a CCR de marți figureaza obiecțiile de neconstituționaitate formulate de ICCJ și PNL. Acestea fac referire la modificarile ce au fost aduse legilor Justiției, adoptate de Parlament la finalul anului trecut.

- Mii de oameni din toata tara si-au anuntat prezenta la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii, urmand sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului,…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania infirma zvonurile legate de emiterea vreunui aviz din partea Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile legior justitiei promovate in Parlament. 0 0 0 0 0 0

- Publicația americana New York Times a publicat, in ultima zi a anului, o analiza despre situația tensionata din Romania generata de modificarile aduse legilor justiției. Romania este nominalizata printre țarile din Europa de Est in care guvernele au amenințat, in anul 2017, valorile liberale, „adoptand…

- Ambasada Germaniei transmite, la solicitarea AGERPRES, ca "nu a primit din partea Ministerului Afacerilor Externe nicio traducere a legilor adoptate de Parlamentul Romaniei". Totodata, reprezentantii ambasadei precizeaza ca printre angajatii misiunii exista diplomati care au realizat o…

- Principala grija a PSD pare sa fie legata de legalizarea actelor de coruptie sau cel putin acest lucru reiese din ultimele evenimente. Cu toate acestea Liviu Dragnea nu este ridicat in slavi de toti liderii marcanti ai partidului, in PSD fiind si oameni ce nu concep sa accepte modificarile aduse…

- Europarlamentarul german Peter Simon (Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor - S&D, din care face parte si PSD) spune la RFI ca actiunile Parlamentului privind legile justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata". El se arata "absolut sigur ca evenimentele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, reaminteste UDMR pozitia Partidului Popular European, care a calificat noile legi ale justitiei drept " semne ale unei democratii bolnave " in Romania, si avertizeaza ca fara sprijinul minoritatii maghiare "modificarile legislative promovate de PSD-ALDE ar fi fost imposibil…

- Presedintele PPE, Joseph Daul, afirma ca ,independenta justitiei din Romania este in pericol. Reactia acestuia vine ca urmare a votului privind modificarea legilor justitiei, relateaza Digi 24."Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru…

- Masurile punitive declansate de Comisia Europeana la adresa Poloniei ca urmare a controversatelor sale reforme in domeniul justitiei nu au determinat Varsovia sa faca un pas inapoi, ci dimpotriva.

- Executivul comunitar a declansat o procedura fara precedent impotriva Poloniei, care poate duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, ca urmare a controversatelor reforme privind justitia.

- Aproximativ 150 de persoane protesteaza pentru a doua seara la rand in fata Palatului Parlamentului, in timp ce Comisia parlamentara condusa de Florin Iordache continua dezbaterile pe legile justitiei. Si la Timisoara au loc proteste, marti seara, mii de oameni mergand in mars pe strazile orasului,…

- Este destul de clar ca modificarea legilor Justiție nu este dorita de un numar semnificativ de cetațeni, pe care ii putem vede in strada sau in mediile sociale. In plus, magistrații și-au exprimat in diverse forme suspiciunile fata de aceste schimbari iar partenerii internaționali ai Romaniei au…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Judectariei Sibiu, Ana Maria Langtaler, se suspenda, de marti, activitatea de judecata timp de o ora pe zi, de marti, pana vineri, 22 decembrie. ”In contextul modificarilor preconizate ale Legilor justitiei, cu ignorarea avizului negativ din partea CSM, a…

- Comisia Europeana urmareste indeaproape procesul parlamentar din Romania si posibilele modificari ale legilor justitiei si ale codurilor penale, este raspunsul dat de forul european unei intrebari venite din partea TVR

- Aproximativ 40 de magistrati salajeni au iesit luni, 18 decembrie, in fata Tribunalului Salaj, pentru a-si manifesta dezacordul fața de modificarile adoptate de Camera Deputaților la pachetul legilor Justiției și fața de amendamentele propuse la Codul penal și Codul de procedura penala. Timp de o jumatate…

- Calin Popescu Tariceanu a facut declarații cu privire la modificarea legilor Justiției. ”Suntem într-o societate libera în care fiecare are un drept fundamental de a-și expirma parerea. Noi avem parerea noastra, opoziția are și ea o parere, dar în final cred ca revine…

- Un nou protest a inceput duminica, dupa ora 18.00, la Alba Iulia. Organizati pe reteaua de socializare, cu motto-ul “Albaiulia civica rezista”, aproximativ 25 de oameni s-au adunat in fata Prefecturii Alba, pentru a atrage atentia asupra modificarilor legilor Justitiei. UPDATE: In jurul orei 20.00,…

- Potrivit lui Cristi Danilet, in toata tara se discuta despre adoptarea unor forme de protest impotriva modificarilor aduse Legilor justitiei de catre parlamentari. „Daca dezbaterile din parlament decurg in aceeasi forma, putem ajunge pana la o blocare a activitatii instantelor si la judecarea doar…

- Cristi Danilet, judecator la Tribunalul Cluj, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat in direct la Europa FM ca luni, 18 decembrie, intre orele 12.00 si 13.00, magistratii din judetele Salaj, Maramures, Cluj si Bistrita vor iesi in strada,in fata tribunalelor, imbracati in roba.

- Un nou protest fața de modificarile legilor Justiției este organizat duminica, 10 decembrie, in fața Prefecturii Alba, dar și in alte județe din țara. De asemenea, un protest de mare se organizeaza și la București, in Pița Victoriei, in fața sediului Guvernului. ”Chemare la proteste de amploare. A inceput…

- Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Procurorilor din Romania au cerut respingerea modificarilor la legile justitiei, sustinand ca proiectul este promovat cu o „graba nejustificata si neprocedurala”. La randul sau, procurorul general a spus ca sunt parghii pentru oprirea modificarilor.

- Proteste fata de modificarile aduse legilor justitiei Câteva zeci de protestatari s-au adunat joi, 7 decembrie, pentru a doua seara consecutiv, în fata cladirii Parlamentului din Bucuresti. Ei si-au exprimat nemultumirea fata de modificarile aduse legilor justitiei de comisia speciala…

- Cristian Pantazi Foto: Hotnews SUA au trimis trei semnale in ultimele doua zile la adresa coalitiei PSD-ALDE, avertizind-o ca nu poate guverna impotriva propriului popor. Raspunsul? Piciorul apasat pe acceleratie pina la fund pentru trecerea rapida a legilor Justitiei, plus ...

- "Speram ca orice modificare adusa sistemului de justitie are rolul de a promova independenta si eficienta operationala ale institutiilor judiciare si ale statului de drept, luand in considerare recomandarile Mecanismului de Cooperare si Verificare al UE. Speram de asemenea ca astfel de amendamente…

- „Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justiției. Dorim sa subliniem ca, in orice discuție cu partenerii noștri trebuie sa plecam…

- Biroul Permanent Național al PNL, reunit vineri, la Oradea, a aprobat sesizarea Comisiei de la Veneția de catre grupurile parlamentare ale partidului privitor la modificarile legilor justiției, a anunțat, la finalul ședinței, președintele formațiunii politice, Ludovic Orban. "S-a aprobat…

- Bucurestenii, dar si oameni din alte orase ale tarii, au anuntat proteste masive pentru duminica seara, fata de fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Mobilizarea s-a produs pe retelele de socializare.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a votat impotriva propunerilor de modificare a legilor Justiției, aratand ca liberalii vor respinge categoric aceste schimbari. "S-a votat în unanimitate poziția PNL în privința…