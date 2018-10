Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a deschis luni un nou front in lupta sa cu Varsovia, sesizand pentru a doua oara justitia Uniunii Europene impotriva uneia dintre reformele judiciare in serie ale guvernului polonez.

- Aproape 150 de miliarde de euro din Taxa pe Valoare Adaugata (TVA), au pierdut țarile Uniunii Europene, in 2016, potrivit unui studiu publicat vineri de Comisia Europeana. Asa-numitul „deficit de incasare a TVA-ului” indica diferenta dintre veniturile din TVA preconizate si suma colectata efectiv. Desi…

- CHIȘINAU, 25 aug — Sputnik. Decizia cu privire la înasprirea condițiilor de intrare pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru cetațenii din țarile cu regim fara vize, a fost adoptata de deputații Parlamentului European. Astfel, "regimul fara vize" va fi cu plata iar pentru accesul în…

- Timpul este foarte scurt in negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie pe tema Brexit, afirma Michael Roth, secretar de stat pentru Afaceri Europene in Ministerul german de Externe, avertizand ca nu poate fi exclusa nicio posibilitate, informeaza cotidianul Financial Times.

- Comisia Europeana a semnalat, joi, ca toate statele Uniunii Europene, cu exceptia Lituaniei, au intarzieri in alinierea legislatiilor nationale la normele comunitare privind recunoasterea calificarilor profesionale.

- Comisia Europeana avertizeaza cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, excluzand Marea Britanie, ca trebuie sa fie pregatite in legatura cu posibilitatea de a nu se ajunge la un acord cu Londra privind Brexit-ul, relateaza joi Press Association. Potrivit sursei, se asteapta sa fie…

- Comisia Europeana saluta deciziile a sase tari membre ale Uniunii Europene de a prelua cei 450 de migranti salvati de doua nave in Marea Mediterana, dar avertizeaza Italia ca astfel de solutii 'ad hoc' nu vor functiona pe termen lung, transmite luni dpa. ''Italia a cerut…

- Uniunea Europena a ajustat previziunea de crestere economica pentru 2018 de la 2,3% la 2,1%, pentru zona euro, pe fondul „situatiei externe nefavorable”, scrie The Wall Street Journal. Cresterea PIB a zonei euro este de asteptat sa se tempereze si mai mult in 2019, ajungand la 2%, potrivit…