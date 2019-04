Comisia Europeană avertizează: Deficienţe grave în datele privind calitatea aerului în România. Situaţia reală ar putea fi dezastroasă "Calitatea slaba a aerului continua sa fie o problema in Romania. Principalele surse de poluare a aerului provin din sectorul transporturilor si din cel al energiei, in special din utilizarea combustibililor fosili/solizi in gospodarii. Romania ar putea inregistra progrese semnificative in vederea solutionarii acestei probleme prin: restructurarea sistemului energetic si a sistemului de incalzire a gospodariilor (prin favorizarea integrarii surselor regenerabile si trecerea la gaze naturale, la incalzirea centralizata si la controlul poluarii), masuri de trafic si alte masuri de control si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a identificat deficiente grave si structurale in datele privind calitatea aerului masurate de Reteaua de monitorizare din Romania si raportate la Bruxelles, iar in realitate situatia ar putea fi mult mai grava decat cea transmisa efectiv, reiese din Raportul de tara privind evaluarea…

- Intrebat despre comportamentul PSD, Timmermans a spus ca stoparea luptei anti-corupție ”este total inacceptabila pentru familia mea politica”, adaugand ca ”noi, familia PES, nu vom accepta ca Romania sa renunțe la lupta anti-corupție. Nu vom accepta un partid care ar anula rezultatele din ultimul…

- Comisia Europeana face estimari economice mai pesimiste decat realitatea din Romania, fapt care afecteaza comportamentul investitorilor, iar comisarul Corina Cretu e in campanie si astfel nu ar fi obiectiva, acuza Eugen Teodorovici.

- Sistemul preturilor angro reglementate nou introduse pe piata gazelor din Romania este contrar cerintelor juridice ale UE, informeaza Comisia Europeana (CE) intr-un comunicat. Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru…

- Comisia Europeana avertizeaza, in Raportul de țara publicat azi, asupra consecințelor ordonanței prin care se introduc noi taxe. Potrivit documentului, crește probabilitatea ca unele fonduri de pensii din pilonul II sa paraseasca Romania.

- Romania se confrunta cu puternice dezechilibre economice, recentele initiative legislative riscand sa ameninte functionarea normala a sectorului financiar, arata Comisia Europeana in raportul sau de tara. printre ini'iative, CE aminteste de OUG 114 privind Pilonul II, suprataxarea bancilor, a companilor…

- Romania si Estonia au primit notificari oficiale din partea Comisiei Europene privind carentele existente in implementarea reglementarilor europene pentru deseurile echipamentelor electrice si electronice. ... The post Comisia Europeana cere Romaniei si Estoniei sa isi imbunatateasca gestionarea deseurilor…

- Profit.ro a relatat recent ca Romania risca sa plateasca sancțiuni Comisiei Europene chiar in timpul deținerii președinției UE, pentru netranspunerea la timp a normelor privind acțiunile la purtator, fiind prima țara sancționata in baza Tratatului de la Lisabona. Țara a fost data deja in judecata de…