Comisia Europeana avertizeaza ca Romania nu reuseste sa colecteze TVA-ul asa cum si-a asumat

- Tarile Uniunii Europene au pierdut in 2016 venituri de aproape 150 de miliarde de euro din Taxa pe Valoare Adaugata (TVA), potrivit unui studiu publicat vineri de Comisia Europeana. Asa-numitul "deficit de incasare a TVA-ului" indica diferenta dintre veniturile din TVA preconizate si suma…

- Fiecare stat membru al Uniunii Europene (UE) va trebui sa decida pana la sfarsitul lui aprilie 2019 daca prefera sa mentina ora de vara sau mai degraba cea de iarna, daca proiectul menit sa puna capat anul viitor schimbarilor sezoniere de ora va fi ratificat, a precizat vineri Comisia Europeana, informeaza…

- Propunerea trebuie mai intai sa fie adoptata de Parlamentul European si Consiliul UE pentru a deveni efectiva. Apoi, „statele membre sunt cele care trebuie sa decida ce ora vor sa pastreze: ora de vara sau ora de iarna”, a precizat vineri comisarul european pentru Transporturi, Violeta Bulc, in timpul…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, sa se renunțe la schimbarea sezoniera a orei în Europa în 2019, iar statele membre pot decide dacp doresc sa aplice în mod permanent ora de vara sau de iarna. România poate decide ce pe model vrea sa mearga…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca este coaplicant, alaturi de serviciile publice de ocupare din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Marea Britanie, Spania, Cipru si 30 de organizatii asociate in cadrul proiectului Your first EURES job. Proiectul este aprobat de Comisia Europeana pentru…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa ca, Romania a absorbit fonduri europene in valoare de aproximativ 5,8 miliarde de euro pana in prezent, ceea ce inseamna 19% din totalul alocat. „Romania acum se incadreaza in media europeana, care este…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 – 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…

