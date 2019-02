Comisia Europeana avertizeaza ca datoria Romaniei ar urma sa creasca gradual Costurile de finantare ale datoriei publice au crescut de la mijlocul lui 2017, iar nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa urce gradual, ducand la riscuri de sustenabilitate a datoriei pe termen mediu, se arata in raportul de tara dedicat Romaniei din analiza "Semestrul european - pachetul de iarna: evaluarea progreselor inregistrate de statele membre in ceea ce priveste indeplinirea prioritatilor economice si sociale", publicat miercuri de Comisia Europeana (CE).



Din cauza deficitului structural primar ridicat si presupunand ca nu vor fi schimbari de politica economica, nivelul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Costurile de finantare ale datoriei publice au crescut de la mijlocul lui 2017, iar nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa urce gradual, ducand la riscuri de sustenabilitate a datoriei pe termen mediu, arata Comisia Europeana. Prognoza face parte din raportul de ţară dedicat României…

- Agentia pentru infrastructura rutiera din Bulgaria a semnat marti un contract pentru proiectarea si constructia tunelului Zheleznitsa, parte din autostrada Struma care va face legatura intre capitala Sofia si granita Bulgariei cu Grecia, informeaza BTA. Cu o lungime de aproximativ doi kilometri,…

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, un proiect referitor la "Programului pentru scoli al Romaniei pentru anul scolar 2018-2019", prin care sumele de la nivel judetean alocate achizitiei de fructe si legume proaspete pentru elevi vor fi repartizate la consiliile locale ale comunelor si oraselor.…

- Proiectul de buget al Romaniei pentru 2019 vizeaza o reducere a deficitului bugetar, dar se bazeaza pe ipoteze optimiste si nu reuseste sa clarifice incertitudinea in ceea ce priveste noua taxa bancara, avertizeaza agentia de rating Fitch. Proiectul publicat de Ministerul de Finante la finalul…

- Deficitul bugetului general consolidat s-a incadrat in 2018 in limita de 3% din PIB, insa deficitul la care se uita Comisia Europeana, calculat pe metodologia ESA, ar putea depasi acest prag, avand in vedere ca metodologia europeana nu ia in calcul o serie de "artificii bugetare" ce pot fi realizate…

- Comisia Europeana a lansat joi o procedura de infringement contra Austriei pentru controversata lege privind ajustarea alocatiilor acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor pe teritoriul austriac. "Nu exista lucratori, nici copii de categoria a doua in…

- Euro a crescut destul de mult miercuri, in contextul masurilor fiscale anuntate marti seara de ministrul Eugen Teodorovici. Si dolarul a crescut, dar mai putin. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6571 de lei/unitate, mai mult cu 0,2% fata de marti. Si dolarul american…

- Romanii care returneaza produse considerate defecte nu vor mai trebui sa suporte costurile de transport. Potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament, suma va fi platita de vanzatori. "Toate costurile privind garantia comerciala, inclusiv transportul produsului in vederea recuperarii…