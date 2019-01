Comisia Europeană avertizează Bulgaria cu privire la vnzarea cetăţeniei Comisia Europeana (CE) va emite un avertisment la adresa Bulgariei privind practicile vicioase în vânzarea de cetațenie strainilor, informeaza Reuters, care citeaza un raport preliminar al Comisiei Europene, potrivit Rador care citeaza Mediapool.



Documentul urmeaza sa fie dat publicitatii miercuri. Raportul descrie "scheme periculoase" în mai multe țari europene pentru cumpararea cetațeniei și a dreptului de ședere, prin care se evita controalele necesare privind originea proprietații strainilor. Schemele fac posibila susținerea gruparilor criminale pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2016, in UE profesau peste 360.000 de dentisti, 450.000 de farmacisti si 550.000 de fizioterapeuti. Exista insa mari diferente intre statele membre, in ce priveste rata specialistilor la 100.000 de locuitori. In cazul dentistilor, Grecia area cea mai mare proportie, 123 de stomatologi cu drept de…

- Estimarile arata ca moneda euro este folosita zilnic de aproximativ 334 de milioane de europeni. Numele euro a fost adoptat oficial la 16 decembrie 1995, iar moneda insași a intrat pe piețele internaționale la 1 ianuarie 1999, inlocuind așa-numita unitate monetara europeana (ECU), iar apoi, la 1 ianuarie…

- Moneda euro a implinit 20 de ani, marti, in prima zi a anului. A ajuns a doua cea mai folosita moneda din lume, dar parcursul si perspectivele sunt departe de a fi optimiste. La data de 1 ianuarie 1999, 11 tari din Uniunea Europeana (UE) si-au fixat cursurile de schimb, au adoptat o politica…

- Parlamentul European discuta luni un raport care propune admiterea Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen, marti fiind programat votul, insa decizia finala pe acest subiect revine Consiliului UE. Documentul a fost adoptat in noiembrie de Comisia pentru Libertati Civile din PE.Comisia Libertatilor…

- "Suntem dispusi sa contribuim mai mult la buget, estimand ca UE trebuie sa sustina financiar in continuare prioritatile sale cu acelasi volum (de fonduri) ca in prezent", a declarat Peter Pellegrini la Bratislava, la finalul unei intalniri a 15 tari din UE, membre ale grupului "Prietenii Coeziunii". Peter…

- Comisia Europeana a decis, recent, sa trimita scrisori de punere in intarziere Romaniei si altor 15 state membre (Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Spania, Croatia, Cipru, Lituania, Luxemburg, Malta, Austria, Polonia, Portugalia si Slovenia). Acestea trebuie sa notifice masurile luate pentru…

- Un raport al Comisiei Europene a analizat toate statele membre ale UE și a lansat un "avertisment timpuriu" celor 14 state membre (Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Grecia, Croația, Portugalia, Slovacia, Spania, Ci...