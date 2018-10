Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a avertizat, joi, ca ar putea declansa procedura de sanctionare a Austriei, dupa ce Parlamentul de la Viena a adoptat un proiect de lege controversat care prevede reducerea alocatiilor copiilor imigrantilor din tari est-europene.

- Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani aceasta…

- Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani…

- „Ne-am incuiat singuri in camera intunecata a unanimitatii”, a spus Juncker intr-un discurs sustinut in parlamentul austriac la Viena. Juncker a mai spus in cadrul discursului ca statele din Balcanii de Vest trebuie sa faca mai multe progrese inainte de a adera la UE si ca nu par sa aiba sanse sa…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini, liderul extremei drepte si omul forte al actualului guvern de la Roma, i-a asemuit pe imigrantii africani cu sclavii, in cadrul unei reuniuni joi la Viena, atragand o reactie furioasa a ministrului de externe luxemburghez Jean Asselborn, relateaza vineri…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, renuntarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa in 2019, oferind statelor membre libertatea de a decide o data pentru totdeauna daca doresc sa aplice in mod permanent ora de vara sau de iarna, transmite News.ro . In discursul sau privind starea Uniunii, presedintele…

- Gunther Oettinger, comisarul european pentru Buget si Resurse umane, a anuntat ca se opune modificarii reglementarilor Uniunii Europene privind acordarea la nivel comunitar a alocatiilor destinate copiilor imigrantilor, informeaza mediafax. "Exista o tendinta clara in randul statelor membre…