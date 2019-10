Stiri pe aceeasi tema

- Economia mondiala a trecut de la avant la "o incetinire sincronizata", din cauza escaladarii tensiunilor comerciale globale, a Brexitului si a incertitudinilor geopolitice, a declarat marti noul director general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, in primul sau discurs, transmit…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a avertizat, in cursul unor vizite in Muntenegru si Macedonia de Nord, asupra riscurilor generate de investitiile chineze in domeniul tehnologiei si infrastructurii, precum si asupra influentelor Rusiei.

- Ambasada Chinei a afirmat joi ca relatiile bilaterale cu Canada au dificultati mari si a cerut autoritatilor de la Ottawa sa o elibereze pe directoarea financiara a Huawei Technologies, Meng Wanzhou, transmite Reuters, conform news.ro.Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat miercuri ca…

- Consiliul de Securitate al ONU se intruneste joi intr-o sesiune de urgenta, la solicitarea Rusiei si Chinei, care denunta un test american de racheta cu raza intermediara de actiune efectuat duminica in Statele Unite, relateaza Euronews, potrivit News.ro. Membrii permanenți ai consiliului sunt China,…

- Externalizarea serviciilor de securitate IT ar fi o cale de urmat, in conditiile in care exista prea putine scoli si institutii de formare care se concentreaza pe pregatirea unor experti, se arata intr-o analiza realizata de producatorul de solutii de securitate Eset, si postata pe blogul din Romania…

- Comisia Europeana anuntat marti ca a lansat o investigatie antidumping privind produsele de otel provenite din China, Indonezia si Taiwan, pe fondul tensiunilor globale privind pretul otelului, transmite DPA potrivit Agerpres. Investigatia vizeaza placile din otel inoxidabil laminate la cald si table…

- China a avertizat marti Statele Unite sa nu desfasoare nou armament american in regiunea Asia-Pacific - ”fara rachete la poarta noastra” - si a agitat spectrul crizei rachetelor din Cuba din timpul Razboiului Rece, relateaza AFP.