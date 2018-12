Comisia Europeană, avertisment pentru bănci Comisia Europeana a avertizat patru banci ca este posibil sa fi incalcat reglementarile UE privind concurenta, in conditiile in care Executivul comunitar investigheaza posibila formare a unui cartel pe piata tranzactionarii bondurilor, transmit MarketWatch, Reuters si site-ul cityam.com. In perioada 2009 - 2015, traderi de la cele patru banci s-ar fi inteles pentru a distorsiona concurenta pe piata secundara a bondurilor denominate in dolari. Investigatia se refera la actiunile traderilor individuali si nu implica faptul ca acest comportament anti-concurential a fost o practica generala. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

