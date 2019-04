Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a avertizat miercuri Romania sa revina pe calea unui proces de reforma in justitie corect si sa se abtina de la orice masuri care ar insemna regres in privinta statului de drept. ''De...

- Comisia Europeana discuta miercuri in premiera situația statului de drept in Romania. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al CE și vine in contextul in care social democrații de la București pun presiuni asupra Guvernului sa adopte OUG pentru modificarea Codurilor penale. „Comisia Europeana…

- Comisia Europeana a cerut, vineri, Romaniei, sa coopereze pentru desemnarea procurorului-sef european. Intr-o declaratie publica, purtatorul de cuvant al Comisiei Margaritis Schinas s-a referit explicit la activitatea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din...

- Premierul Viorica Dancila i-a promis prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Guvernul nu va adopta in sedinta de vineri o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Potrivit unor surse citate de Mediafax, premierul a avut o videoconferința cu Timmermans și a mai…

- (foto: 9to5mac.com) La 12 martie, reuniunea Consiliului Afaceri Generale organizata la Bucuresti de presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene consemneaza un esec de proportii al guvernului de la Bucuresti. Nu a existat nici macar o voce care ar fi pariat pe un succes. Si a fost ultima sansa…

- Comisia Europeana urmareste indeaproape discutia din Romania cu privire la o posibila ordonanta de urgenta anuntata, duminica, de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prin care cei condamnati sa poata depune contestatii in anulare, a afirmat, marti, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…

- Loiseau a declarat pentru News.ro ca in dimineata zilei de joi a avut o discutie „lunga” cu Viorica Dancila despre statul de drept si „evolutiile judiciare”, despre preluarea si exercitarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene.„Am abordat toate subiectele privind presedintia romana…

- Presedintele ALDE Europa, Hans van Baalen, a declarat, la RFI, ca Romania trebuie sa ia in serios recomandarile Comisiei de la Venetia si GRECO privind statul de drept. El a mai spus ca Romania este pregatita sa exercite presedintia rotativa a UE, Melescanu fiind ”un ministru bun”.”Bineinteles…