- Franta crede in continuare ca un acord bun in privinta Brexit-ului este posibil, dar tara trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca 'divortul' intre Marea Britanie si Uniunea Europeana sa se produca in lipsa lui, a indicat sambata ministrul pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, transmite…

- Comisia Europeana a transmis Marii Britanii avertismente pentru recuperarea sumei de 2,7 miliarde de euro, diferenta rezultata in urma unor fraude vamale, afirma un oficial din cadrul Uniunii Europene citat de site-ul agentiei Reuters.

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunțat miercuri ca va cere un summit special pe tema Brexit la mijlocul lunii noiembrie, pentru a putea ajunge la o ințelegere cu Marea Britanie inainte de ieșirea acesteia din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters.Donald Tusk…

- Un procent de 59% dintre alegatorii britanici ar vota pentru ramanerea tarii lor in interiorul Uniunii Europene daca in prezent ar avea loc o consultare populara, scrie Agerpres. Acesta este cel mai ridicat sprijin electoral pentru apartenenţa Marii Britanii la blocul comunitar după referendumul…

- Dupa iesirea din Uniunea Europeana, Marii Britanii i-ar putea fi oferit un parteneriat fara precedent, care va trebui totusi sa respecte cei patru piloni ai Pietei Unice europene, a declarat Michel Barnier, negociatorul sef al Uniunii Europene, in cadrul unei conferinte de presa de la Berlin.…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au initiat demersurile oficiale pentru scindare la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), in perspectiva producerii Brexit, in martie 2019, relateaza site-ul agentiei Reuters.Organizatia Mondiala a Comertului a elaborat doua proiecte de documente prin…