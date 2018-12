Accident mortal la Grosi, langa fostul Popas Regal (VIDEO)

Un accident mortal s-a petrecut in cursul diminetii de sambata, 22 decembrie, la Grosi, in zona fostului Popas Regal. In urma impactului, un pasager de 61 de ani a decedat. “Primele verificari efectuate de politisti au relevat ca un baimarean de 32 de ani, care conducea un autoturism… [citeste mai departe]