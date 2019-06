Stiri pe aceeasi tema

- Economia țarii a fost mereu in creștere cand Partidul Social Democrat a fost la guvernare, iar aceasta este dovada clara a faptului ca PSD știe sa guverneze pentru romani și are forța necesara pentru a schimba in bine viața cetațenilor. In ultimii 2 ani de guvernare PSD, Romania a avut cea mai mare…

- Conform INS, creșterea economica inregistrata pe primul trimestru din acest an este de 5% (fața de același interval din 2018), in consens cu prognoza Guvernului. Este o creștere economica de 4 ori mai mare decat media Uniunii Europene. De asemenea, fața precedentul trimestru, s-a constatat o accelerare…

- „Economia Romaniei dovedeste o rezistenta de premiat si incurajat impotriva tuturor aberatiilor si neghiobiilor actualei guvernari si continua sa creasca chiar daca cu greu si cu eforturi fenomenale intr-un mediu politic si legislativ ostil si agresiv generat de coalitia PSD – ALDE. Din pacate, anuntul…

- Premierul Viorica Dancila a incercat sa obțina o invitație la Sibiu, unde sunt reuniți toți liderii Europei, daca nu la Summit-ul informal al Consiliului European, macar la o intalnire neoficiala cu șefii socialiștilor europeni sau o bilaterala cu un alt șef de guvern mai apropiat de Executivul de la…

- O prioritate a Guvernului Romaniei este reprezentata de masuri care sa contribuie la creșterea nivelului de trai al cetațenilor in concordanța cu nivelul creșterii economice. Astazi, un roman cu salariu minim pe economie, poate cumpara in plus fața de anul 2016: 162 paini, 35 kg carne, 291 oua, 55…

- Viorica Dancila vorbeste intr-un interviu pentru "Adevarul" despre influenta lui Darius Valcov in Guvern. Premierul afirma despre consilierul sau ca este bine pregatit, insa neaga faptul ca aceasta ar conduce din umbra Executivul."Pe probleme economice, Darius Valcov este bine pregatit. Este…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, lansarea Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei. Astfel, 200 de studenți și absolvenți de studii superioare se pot inscrie in program in perioada 10 aprilie-19 mai. Executivul a transmis și programul perioadei de practica.„In ...

- Principalele institute de cercetare economica din Germania si-au redus, joi, la jumatate, estimarile privind cresterea care va fi inregistrata de prima economie europeana in acest an si au avertizat ca ritmul de crestere ar putea sa incetineasca si mai mult daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana…