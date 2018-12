Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al PSD, fostul ministru al Apararii Mihai Fifor, sustine ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, are o perceptie total deformata despre ce se petrece in Romania, scrie Antena3.ro.Fifor afirma ca "Romania nu va mai accepta sa fie certata sau sanctionata…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a exprimat „dubii” privind capacitatea Romaniei de a detine Presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag. „Dar cred ca Guvernul de la Bucuresti inca nu a inteles deplin ce inseamna prezidarea…

