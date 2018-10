Comisia Europeana ar putea sanctiona Austria care vrea sa taie alocatiile pentru copiii est-europeni

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis crede ca tendinta de scadere a increderii romanilor in UE, confirmata de cel mai recent Eurobarometru, este mai degraba temporara, rezultat al politicii interne duse de coalitia majoritara PSD-ALDE. "Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia…

- Comisia Europeana urmareste cu foarte mare atentie schimbarile aduse Legilor Justitiei si Codurilor Penale din Romania si solicita lamuriri suplimentare pana la 1 noiembrie, in acord cu discutiile purtate in timpul vizitei premierului Dancila la Strasbourg, se arata in scrisoarea trimisa de prim-vicepresedintele…

- Parerile sunt impartite cand vine vorba de cafea. Sunt cei care spun ca nu au nevoie de ea, cei care o beau ca pe apa si cei care o consuma doar ocazional, cand au nevoie de un plus de energie. Specialistii spun insa ca aceasta licoare magica nu ar trebui bauta oricum, mai ales daca exista…

- Politia Capitalei anunta, vineri dimineata, ca a cerut IGPR efectuarea unui control pirotehnic preventiv al masinilor parcate in zona Piata Victoriei de catre participantii la mitingul diasporei, programat pentru ora 17:00. "In aceasta dimineata, la solicitarea Directiei Generale de Politie…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, marti, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind Codul Administrativ al Romaniei. Presedintele sustine ca, prin modul in care a fost adoptata, legea incalca prevederile art. 61 alin. (2), art. 66 alin. (2) si (3),…

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini (foto), a acuzat Uniunea Europeana ca incearca sa indeparteze Marea Britanie de Brexit, pentru care cetatenii sai au votat. "Nu exista obiectivitate sau intentii bune din partea europeana", a declarat Salvini intr-un interviu acordat publicatiei…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, nu este de acord cu un tratat comercial amplu intre Uniunea Europeana si Statele Unite, exprimand obiectii fata de acordul verbal la care au ajuns seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si presedintele american, Donald Trump. Presedintele Donald…