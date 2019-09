Comisia Europeana aproba o tranzactie care va schimba piata energiei din Germania, dar pune conditii

Comisia Europeana a dat unda verde reorganizarii masive de pe piata germana a energiei, dar a stabilit conditii pentru ca E.ON sa achizitioneze Innogy, subsidiara rivalei RWE, in scopul de prezerva concurenta in Germania si in tarile vecine, transmit Reuters si DPA.



Anul trecut, E.ON a anuntat ca vrea sa preia Innogy, divizia de energie regenerabila a rivalei RWE AG, intr-o tranzactie complexa, evaluata la aproximativ 20 de miliarde de euro (25 miliarde de dolari).



Este cel mai important proces de restructurare de pe piata energiei din Germania, dupa ce cancelarul Angela Merkel…