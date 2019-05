Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anunțat intr-o scrisoare trimisa primilor patru oameni din statul roman ca executivul european va declanșa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din Tratatul UE (”opțiunea nucleara”) in cazul Romaniei daca modificarile la codurile…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anuntat intr-o scrisoare trimisa primilor patru oameni din statul roman ca executivul european va declansa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din Tratatul UE („optiunea nucleara”) in cazul Romaniei, daca modificarile la codurile…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anunțat intr-o scrisoare trimisa primilor patru oameni din statul roman ca executivul european va declanșa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din Tratatul UE (”opțiunea nucleara”) in cazul Romaniei daca modificarile la codurile…

- PNL solicita sa aiba un reprezentant in Comisia mixta de experti convenita intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei in privinta Mecanismului de Cooperare si Verificare, constituita pe fondul vizitei in Romania a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. Totodata, PNL cere Guvernului…

- Partidul National Liberal solicita sa aiba un reprezentant in Comisia mixta de experti convenita intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei in privinta Mecanismului de Cooperare si Verificare, constituita pe fondul vizitei in Romania a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans,…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: O comisie mixta, formata din membri ai Executivului de la Bucuresti si oficiali de la Bruxelles, va discuta, in perioada ce vine, pe punctele din Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Romania, detalii urmand sa fie stabilite saptamana viitoare,…

- Prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, si prim-ministrul Viorica Dancila 's-au intalnit pentru a doua oara intr-o luna si au avut o discutie deschisa si sincera', a precizat pentru Agerpres un purtator de cuvant al Comisiei Europene. „Ei au discutat despre chestiuni privind Mecanismul…

- Romania mai are de implementat doar cateva recomandari in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, nu trebuie sa se opreasca acum, sau sa mearga in direcția opusa, a atras atenția, in cadrul unei conferințe de presa, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.