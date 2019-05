Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anuntat intr-o scrisoare trimisa primilor patru oameni din statul roman ca executivul european va declansa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din Tratatul UE (”optiunea nucleara”) in cazul Romaniei daca modificarile la codurile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 15 aprilie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Gabrielei Victoria Birsan ndash; pensionare, la data de 15 aprilie 2019; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea…

- Negociatorii Parlamentului European si ai Consiliului UE vor avea joi a treia runda de tratative pentru desemnarea primului procuror-sef european, functie pentru care candideaza si fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi. Aceasta este candidata Parlamentului European pentru functia de procuror-sef…

- Uniunea Salvati Romania a atentionat, miercuri, Guvernul, care urmeaza sa se reuneasca in sedinta, ca daca da ordonanta de urgenta, arunca in aer statul de drept din Romania. "Daca da ordonanta de urgenta, Guvernul PSD-ALDE arunca in aer statul de drept din Romania. Consecinta ar putea fi activarea…

- "Comisia urmarește cu mare ingrijorarea evoluțiile privind statul de drept din Romania, inclusiv discuțiile referitoare la o posibila ordonanța de urgența care sa dea posibilitatea celor condamnați definitiv sa conteste sentințele in urma deciziei Curții Constituționale care a vizat completurile…