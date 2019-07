Stiri pe aceeasi tema

- Executivul UE a anuntat ca va merge mai departe cu o procedura de infringement existenta impotriva Varsoviei in legatura cu o serie de legi care permit ca decizii ale judecatorilor de la tribunalele ordinare sa fie supuse unor anchete sau chiar sanctiuni. Comisia are indoieli si asupra independentei…

- Presedintele Donald Trump s-a angajat miercuri, la Washington, in fata omologului sau polonez Andrzej Duda, sa desfasoare 1.000 de soldati americani in Polonia la solicitarea autoritatilor de la Varsovia, care urmaresc sa descurajeze o potentiala agresiune din partea Rusiei, informeaza Reuters. Trump…

- Comisia Europeana va lansa miercuri proceduri disciplinare impotriva Italiei prin intermediul unei scrisori potrivit careia politicile fiscale ale Romei sunt imprudente si ar putea expune taa la o pierdere soc a increderii pe piata financiara, relateaza publicatia La Repubblica, transmite Reuters.Citește…

- Comisia Europeana anunța o procedura de încalcare a Tratatului împotriva Italiei, din cauza cheltuielilor bugetare imprudente ale guvernului de la Roma, o decizie care ridica miza conflictului cu Executivul dominat de naționalistul Matteo Salvini.

- Frans Timmermans precizeaza, in scrisoarea transmisa autoritatilor romane, ca reprezentantii Comisiei Europene au fost nevoiti sa revina in ultimele luni, la intervale frecvente, la chestiunea evolutiilor privind statul de drept in Romania. "In fiecare dintre aceste ocazii, Comisia a subliniat ca anularea…

- Parlamentul European a invocat Articolul 7 din Tratatul UE impotriva Poloniei la sfarsitul anului 2017 pentru incalcarea persistenta de catre Varsovia a regulilor democratice. Recent, vicepreşedintele CE, Jyrki Katainen, a declarat că procedura de activare a Articolului 7 din Tratatul Uniunii…

- Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene, susține ca Polonia ar trebui sa contribuie mai mult financiar și sa nu mai trateze Uniunea Europeana ca pe o "mașina de produs bani", relateaza agentia Reuters, citata de Mediafax. "Uniunea Europeana nu este o mașina de stors bani, o vaca…