- Comisia Europeana anunta ca aloca Romaniei aproape 18 milioane de euro prin programul Uniunii Europene de incurajare a consumului de fructe, legume si lapte in scoli. Peste 10 milioane de euro sunt bani destinati programului de distribuire a laptelui in scoli.

- Alocarile bugetare pentru programul de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli in perioada 2019/2020 au fost adoptate astazi, 27 martie. Din cele aproape 18 milioane EUR puse la dispoziția Romaniei, 6.86 milioane de euro sunt destinate incurajarii ...

- Comisia Europeana (CE) a alocat Romaniei suma de 10,815 milioane de euro pentru programul de distribuire a laptelui in scoli si suma de 6,866 milioane de euro pentru programul de incurajare a consumului de fructe si legume in scoli, conform datelor prezentate miercuri de executivul comunitar.…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 7,3%,…

- Romania a primit a doua transa, in valoare de 3,9 milioane de euro, din grantul de 34,28 milioane de euro, reprezentand contributia financiara a Uniunii Europene (UE) pentru combaterea Pestei Porcine Africane (PPA), informeaza Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și Siguranța Alimentelor (ANSVSA).…

- Comisia Europeana incurajeaza autoritatile din statele mebre ale UE sa se orienteze spre achizitionarea fructelor, legumelor si laptelui de la fermierii si procesatorii locali, conditia principala fiind aceea ca produsele sa fie de cea mai buna calitate. Pe langa fructe, legume si lapte, Comisia Europeana…

- Aproape 266 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) vor fi investite pentru extinderea ariei de acoperire a cadastrului, sistemul de inregistrare a terenurilor in zonele rurale din Romania, proiectul avand ca scop imbunatatirea cadrului legal si a transparentei drepturilor…