- Comisia Europeana a dat asigurari ca promovarea controversata a fostului sef de cabinet al presedintelui Jean-Claude Juncker, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, a fost 'in deplina conformitate' cu procedurile in vigoare, transmite AGERPRES, citand AFP.…

- In calitate de membru al Comisiei de Munca dar și al Grupului pentru Tineret in cadrul Parlamentului European, am organizat in data de 21 Martie 2018 un eveniment intitulat „Mai multa mobilitate pentru tineri”. Alaturi de co-organizatorii evenimentului, EFIL - Federația Europeana pentru Invațare…

- Europarlamentarul Claude Moraes, președintele Comisiei de Drepturi și Libertați, i-a raspuns Sabinei Iosub, in urma dezvaluirilor facute de Antena 3, privind ”listele negre” de la Bruxelles. ”Ca...

- Comisia Europeana (CE) a lansat, marti, portalul web WiFi4EU, unde localitatile din toata Europa sunt invitate sa se inregistreze inainte de lansarea primelor cereri de proiecte la jumatatea lunii mai, in scopul de a obtine finantare din partea Uniunii Europene pentru instituirea unor puncte de acces…

- Totul a pornit de la Lituania, care, la sfarșitul anului trecut, a inaintat o cerere prin care ii cerea Uniunii Europene sa renunțe la ora de vara. Asta pentru ca era inutila și punea in dificultate mare parte din locuitori. Lituania susținea ca majoritatea oamenilor considera enervant ca trebuie sa-și…

- Eurodeputatii au criticat vehement luni, in sesiunea plenara de la Strasbourg, promovarea fulger controversata a lui Martin Selmayr, seful de cabinet al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in postul strategic de secretar general al executivului comunitar, relateaza AFP.Modul…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Parlamentul European (PE) va dezbate luni controversata decizie a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de a-l promova pe seful sau de cabinet, Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, a anuntat miercuri grupul Verzilor din PE, citat de AFP. 'La solicitarea…

- Apicultorii ar trebui sa beneficieze de un sprijin financiar mai consistent, iar fenomenul mierii contrafacute ar trebui combatut mult mai eficient, sustine eurodeputatul Daciana Sarbu, intr-un comunicat de presa. „Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume,…

- Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume, iar Comisia Europeana poate garanta acest lucru prin revizuirea legislatiei, a subliniat eurodeputata Daciana Sarbu in plenul Parlamentului European, solicitand sprijin financiar mai consistent pentru apicultori si…

- Europarlamentarii au cerut o ancheta dupa numirea controversata saptamana trecuta a directorului de cabinet al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in postul de secretar general, functia cea mai inalta in administratia acestei institutii, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. Grupurile…

- Germanul Martin Selmayr a fost numit secretar general al Comisiei. O adevarata bomba in mica lume a institutiilor europene. Actualul sef de cabinet al presedintelui institutiei (Jean-Claude Juncker), Selmayr (47 de ani) este pe cat de admirat, pe atat de temut pe holurile Uniunii Europene., potrivit…

- Calitatea aerului, gestionarea deseurilor si expunerea la substante chimice sunt domenii cheie unde legislatia europeana de mediu este slab implementata, iar institutiile europene si statele membre trebuie sa actioneze de urgenta pentru a preveni degradarea mediului si pentru a reduce riscurile la adresa…

- Romania intra in Schengen ”pana in 2019” Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a declarat, într-un interviu televizat, ca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pâna la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019, România…

- „Daca vrem mai mult, trebuie sa platim mai mult!” - spune Iohannis, la Bruxelles „Suntem deschisi la aceasta chestiune. Este clar ca daca vrem sa rezolvam mai multe programe europene si tinand cont si de Brexit, unde sigur vom pierde ceva bani la buget, este clar ca se poate doar prin restructurare,…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti vineri la Bruxelles in cadru informal, au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat unul dintre 'capii de lista' selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare, dar…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi in legatura cu posibilitatea unei 'reactii puternice' a pietelor dupa alegerile legislative din Italia, seful executivului Uniunii Europene facand apel la 'pregatiri pentru cel mai rau scenariu', relateaza AFP. 'Inceputul lui martie…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit. Comisia Europeana afirma ca tranzitia, in timpul careia Marea Britanie va trebui sa respecte regulile UE,…

- Comisia Europeana urmareste atent si cu mare interes ceea ce se intampla in Romania. A spus-o presedintele Comisiei, Jean Claude Juncker dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila. Oficialul european a precizat si ca nu este in mod deosebit ingrijorat in privinta Romaniei, dar nu s-a putut abtine…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata secretarului general al CE, Alexander Italianer, organizatia Alter-EU, o coalitie de ONG-uri specializate in combaterea coruptiei, afirma ca ''Barroso nu si-a respectat angajamentul de a nu face lobby in numele (bancii) Goldman Sachs''.Dupa cei zece ani…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a numit pe consilierul sau de rang inalt, Martin Selmayr, miercuri, in functia de secretar general al organului european executiv, inlocuindu-l pe Alexander Italianer, informeaza site-ul EUObserver.com

- In data de 21.02.2018, in plenul Parlamentului European de la Bruxelles, eurodeputații au ales vicepresedintele Comisiei pentru Agricultura din cadrul Parlamentului. Eurodeputatul Gabriela Zoana, candidat din partea grupului politic S&D si reprezentant al Partidului Social Democrat, a fost aleasa vicepreședinte…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker l-a numit miercuri pe directorul sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al CE, functia de cel mai inalt rang in cadrul administratiei institutiei, relateaza AFP. ”Am propus, iar colegiul (comisarilor) a acceptat numirea…

- Numirea lui Selmayr (47 de ani) a fost aprobata in reuniunea de miercuri a Colegiului comisarilor, consacrata unei serii de numiri interne in executivul UE. Martin Selmayr ii succede in postul de secretar general al CE olandezului Alexander Italianer, aflat in aceasta functie din septembrie…

- "Noua ani in care am fost deputat european si acum intoarcerea la Bruxelles in calitate de prim-ministru, intalnirea unor persoane pe care le cunosc, intalnirea cu presedintele PE, Antonio Tajani, au fost pentru mine emotionante si in acelasi timp au constituit o provocare in asteptarile pe care…

- Funcționarii de rang înalt de la Bruxelles înca o data accentueaza ca doresc sa vada rezultate, ca suportul pe care îl primește Republica Moldova trebuie resimțit de catre cetațeni. Astfel interpreteaza diplomatul și fostul vicepreședinte al Parlamentului, Mihai Camerzan, declarațiile…

- Acum vedem cum președintele Romaniei se deplaseaza la Bruxelles pentru a asista la un perdaf dat de succesorul lui Jose Manuel Barroso, Jean-Claude Juncker, Parlamentului Romaniei, pentru modificarea legilor justiției. Naravul neschimbat al CE Scena se repeta nu doar pentru ca naravul Guvernului…

- Parlamentul European a decis inființarea unei comisii speciale care se va ocupa de autorizarea folosirii pesticidelor in agricultura și urmeaza sa voteze mandatul unei noi comisii speciale privind procedura de autorizare a pesticidelor din UE, in cadrul ședinței plenare din 06.02.2018 de la Strasbourg.…

- O strategie de aderare pentru sase tari balcanice a fost prezentata marti de Comisia Europeana, intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters și citat de News.ro . Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia,…

- Cursa la succesiunea lui Jean-Claude Juncker la conducerea Comisei Europene (CE) a fost lansata deja - in culise -, insa cei 28 sunt inca departe de a fi de acord asupra regulilor jocului, scrie AFP, conform news.ro.Intre posibilii candidati la inlocuirea luxemburghezului in toamna lui 2019,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca daca legile Justitiei vor ramane asa cum au iesit din Parlament, fara a tine de cont de deciziile CCR, „discutiile despre MCV si despre Schengen se vor pune in alti…

- "Mai cooptați și alte state europene, care sa se opuna din oficiu atunci cand vine vorba de dezvoltarea Romaniei? Amenitarile vor fi transpuse in fapte in cazul in care Parlamentul va ramane suveran și va continua sa legifereze in conformitate cu Constituția. Cu aceasta ocazie, pilotul Juncker…

- Comisia Europeana si presedintele Jean-Claude Juncker au fost, "din capul locului", pentru acceptarea Romaniei in Spatiul Schengen, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis.

- Statul de drept "a facut progrese remarcabile in Romania" iar Comisia Europeana nu va accepta ca tara noastra sa faca "pasi inapoi" pe acest drum, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.…

- Reactia Corinei Cretu se incadreaza astfel in linia declaratiilor facute de un alt comisar, cel pentru Justitie, care arata recent ca este "foarte logic" sa "existe o garantie privind un sistem judiciar independent si respectarea statului de drept". “Ceea ce se discuta la ora actuala, si nu este legat…

- Uniunea Europeana “este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite”, a precizat luni Comisia Europeana. Reacția vine dupa ce presedintele american Donald Trump a atentionat UE sa se astepte…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul Uniunii Europene.Potrivit agendei prezentate de Comisia Europeana, pe 31 ianuarie va avea loc o conferinta de presa comuna a presedintelui…

- Dupa avertismentul fara echivoc primit, miercuri, de la Comisia Europeana, in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au transmis spre Bruxelles o scrisoare de raspuns, in calitate de presedinti ai Parlamentului, in care isi exprima ingrijorarea fata…

- Romania risca sa piarda fonduri europene, subliniaza europarlamentarul PMP Siegfried Muresan referindu-se la "avertismentul de o duritate fara precedent" transmis miercuri de Comisia Europeana Parlamentului Romaniei, cu privire la modificarea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale. Intr-o…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- Pe data de 28 ianuarie 2018, se aniverseaza Ziua Europeana a Protectiei Datelor, care marcheaza implinirea a 37 de ani de la semnarea, la Strasbourg in anul 1981, a Conventiei 108 pentru protectia persoanelor referitor la prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal - primul instrument legal…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferința la nivel inalt cu tema „Perspective pentru viitorul nostru – Elaborarea cadrului financiar multianual“, organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a reiterat marti seara, la Bruxelles, pozitia Varsoviei cu privire la sistemul de distribuire a migrantilor în interiorul Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, transmite PAP. Seful executivului polonez l-a informat pe presedintele Comisiei Europene,…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…