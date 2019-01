Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda a cazut de acord cu Comisia Europeana sa accelereze pregatirile pentru posibilitatea ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord, a sustinut vineri Margaritis Schinas, purtator de cuvânt al lui Jean-Claude Juncker, potrivit publicatiei americane The New York…

- „Urmarim indeaproape dezbaterea parlamentara din Regatul Unit. Solicitam Regatului Unit sa-si clarifice intentiile cat mai curand posibil si in acest stadiu nu avem nimic nou de spus de la Bruxelles pentru nu exista nimic nou de la Londra'', a semnalat la conferinta zilnica de presa purtatorul de…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a declarat duminica ca sansele ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana sunt de "50-50" daca Parlamentul respinge acordul de divort incheiat intre Londra si Bruxelles, relateaza AFP. Liam Fox a încurajat deputaţii să sprijine…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- ''Dreptul la exprimarea opiniilor este sacrosanct in Uniunea Europeana'', dar niciodata nu trebuie exercitat ''pe seama securitatii, proprietatii si demnitatii celorlalti'', a spus la conferinta cotidiana de presa purtatorul de cuvant al Comisiei Europene Margaritis Schinas. Astfel, Comisia Europeana…

- Guvernul britanic a pierdut marti in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de ''ofensa'' adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral avizul juridic referitor la acordul cu Uniunea Europeana privind…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…