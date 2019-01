Comisia Europeană: Acordul Brexitului nu este renegociabil Cei 27 ar putea, in schimb, sa ia in calcul sa revizuiasca declaratia politica cu privire la viitoarele relatii comerciale intre Uniunea Europeana (UE) si Regatul Unit - anexata acordului Brexitului, daca Guvernul britanic este dispus sa faca unele concesii, a precizat un purtator de cuvant al CE, Margaritis Schinas. Oficiali europeni au declarat in trecut ca UE ar putea sa dea dovada de mai multa flexibilitate, daca Londra renunta, de exemplu, sa mentina in text refuzul de a ramane in Uniunea Vamala in mod permenent - o initiativa care ar atenua, subliniaza ei, tensiunile cu privire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

