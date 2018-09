Stiri pe aceeasi tema

- "Momentul adevarului" pentru BREXIT va fi luna viitoare Donald Tusk. Foto: Arhiva. Urmatoarea reuniune a liderilor Uniunii Europene, din octombrie, va fi "momentul adevarului" pentru negocierile legate de retragerea Marii Britanii din blocul comunitar, a declarat…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, transmite Reuters, preluata de Agerpres. David Lidington, şeful de cabinet al premierului britanic…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit, si a criticat ceea ce el a numit izolationismul "agresiv" al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…

- Comisia Europeana pregateste o lista de produse importate din SUA, in valoare totala de aproximativ 20 miliarde de euro, pe care ar urma sa le taxeze semnificativ in cazul in care Statele Unite ale Americii vor introduce tarife pentru importurile de automobile din UE, a anuntat miercuri Cecilia Malmstrom,…

- UPDATE – ora 15:18 Google va face apel impotriva deciziei Comisiei Europene de a impune gigantului american o amenda record de 4,34 miliarde de euro, pentru restrictiile ilegale impuse producatorilor de smartphone-uri ce utilizeaza sistemul de operare Android si operatorilor retelelor de telefonie mobila,…

- Autoritatile de reglementare antitrust ale Uniunii Europene au impus o amenda record, de 4,34 miliarde de euro (5,04 miliarde de dolari), gigantului american Google, pentru restrictiile ilegale impuse producatorilor de smartphone-uri ce utilizeaza sistemul de operare Android si operatorilor retelelor…

- Comisia Europeana va face in luna septembrie o noua propunere referitoare la modalitatea de a proteja frontierele externe ale Uniunii Europene, a anuntat vineri, la Viena, presedintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, informeaza Reuters. ''Am convenit astazi ca in septembrie…

- Cancelarul german Angela Merkel cauta in continuare o solutie europeana la problema migratiei, prin discutii cu liderii altor state membre ale Uniunii Europene, a anuntat luni purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, transmite Reuters. ''Cancelarul lucreaza cu alti parteneri…