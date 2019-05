Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in scadere la 3,1% estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, iar in paralel prognozeaza o majorare a ratei inflatiei si deficitului de cont curent. Datele apar în cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marţi de…

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va incetini anul acesta pana la 3,8% si va ajunge la 3,6% in 2020, de la un avans estimat la 4% in 2018, se arata in Previziunile economice intermediare de iarna, publicate joi de Comisia Europeana (CE). "Boom-ul economic care a început în România…

- "Boom-ul economic care a inceput in Romania in anul 2017 s-a temperat in 2018. Cresterea reala a Produsului Intern Brut s-a redus de la 7% in 2017 la un nivel estimat la 4% in 2018. Ritmul mai lent de crestere se datoreaza consumului privat, pe masura ce efectele reducerilor de taxe implementate…