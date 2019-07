Stiri pe aceeasi tema

- "Toate economiile UE vor creste in acest an si anul viitor", a spus Valdis Dombrovskis intr-o conferinta de presa, citand noile prognoze economice care vor fi publicate miercuri de Comisia Europeana.Valdis Dombrovskis a spus ca ritmurile de crestere difera in randul celor 28 de state membre…

- Piata auto din Romania a urcat cu 11,6% in primele cinci luni din 2019, la un volum total de 78.486 unitati. Din acestea, 67.042 sunt autoturisme (care inregistreaza, astfel, o crestere de 13,1%) si 11.444 vehicule comerciale (in crestere cu 3.2%).

- ​Piața asigurarilor din România a crescut cu 7,4% în primele trei luni din acest an, primele brute subscrise de societațile de asigurare atingând 2,71 miliarde de lei, a anunțat miercuri ASF. Pe segmentul RCA, firmele au subscris prime în valoare de aproximativ 970 de milioane…

- Banca Mondiala a revizuit in crestere la 3,6% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,1 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din ianuarie 2019, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat miercuri de Banca Mondiala (BM), conform Agerpres.Citește…

