Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams, 36 de ani, a fost eliminata in turul III de la Indian Wells, dupa ce a pierdut in fața surorii ei, Venus, scor 3-6, 4-6. La final, Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, a dezvaluit cum a fost turneul de la Indian Wells pentru fostul lider mondial. In plus, antrenorul a spus…

- Cristian Bivolaru, directorul general de la Viitorul, nu exclude posibilitatea unui transfer al lui Ianis Hagi la finalul sezonului. "Eu cred ca ne putem trezi cu o oferta foarte interesanta pentru Ianis Hagi in vara asta, mai ales dupa ce am vazut cu ochii mei, in aceasta iarna, cand le-am facut o…

- Mihai Stoica a laudat jocul celor de la U Craiova și considera ca Devis Mangia este secretul din spatele rezultatelor oltenilor. "Mie imi place foarte mult cum joaca Craiova, cred ca Mangia e un antrenor de valoare, nu cred, sunt convins. Daca ajungi sa antrenezi a doua naționala a Italiei, ești un…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca, dupa intalnirile pe care le-a avut la Bruxelles cu oficiali europeni, a pus bazele "dimensiunii europene a guvernarii" si a anuntat crearea unui grup de lucru pentru absorbtia fondurilor europene. "Noua ani in care am fost deputat european si…

- Dupa single-ul de debut “My Beat“, care a starnit reacții și a primit un feedback pozitiv din partea publicului, cei doi artiști floWmo revin cu o piesa fresh, Eyes Don’t Lie, o co-producție Roton Music și DeMoga Music. Ochii unei persoane iți transmit adevarul sau de fapt te pacalesc? Piesa și videoclipul…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca 1,3 miliarde de euro din Fondurile de Coeziune vor fi investite in modernizarea unei sectiuni a coridorului feroviar de la Curtici, la granita dintre Romania si Ungaria, pana in Constanta, la Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei CE in Romania.…

- Comisia Europeana va trebui sa accepte ritmul in care cele 8 termocentrale romanesti pe carbune se retehnologizeaza pentru a deveni mai putin poluante, sustine ministrul Energiei, Anton Anton. Daca acest ritm nu le convine europenilor, sa vina ei cu banii de investitii, iar statul roman va…

- Monica Gabor este foarte indragostita de iubitul ei chinez, omul de afaceri Mr. Pink. Vorbele pe care le spune despre acestea sunt dovada clara de iubire. Monica Gabor este stabilita de mulți ani in America, acolo unde are o relație cu omul de afaceri chinez Mr. Pink, impreuna cu care locuiește intr-o…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, un nou ghid destinat sa ajute oficialitatile nationale, regionale si locale sa organizeze proceduri de licitatie eficiente si transparente pentru proiectele finantate de UE, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. 'Sprijinirea statelor…

- Organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar pot crea proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru programe de informare si promovare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Ministerul Agriculturii. Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu…

- Consumul privat este principalul motor al creșterii PIB-ului în România, arata previziunea economica intermediara de iarna, publicata de Comisia Europeana miercuri, 7 februarie.

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte, cunoscut pentru iesirile sale controversate, a pus gand rau traficului ilicit de autoturisme. Masini de lux in valoare de 1,2 milioane de dolari au fost distruse chiar sub ochii sai in prima zi a campaniei.

- Comisia Europeana urmeaza sa identifice Serbia si Muntenegru drept statele din Balcanii de Vest care au mari sanse sa adere la Blocul comunitar pana in 2025, potrivit unor oficiali europeni citati de site-ul agentiei Novinite.

- Problema standardelor duble ale calitatii produselor alimentare vandute de unele companii in est, fata de cele din vest, este luata in serios de Comisia Europeana, care a anuntat vineri ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie, ceea ce va permite statelor membre sa lanseze in mai o campanie…

- Ksenia a atras atentia publicatiilor de pretutindeni, in momentul in care nunta sa a fost facuta publica pe tot internetul Inelul extravagant si tortul cu 8 etaje nu au putut trece neobservate, insa atuurile brunetei sunt cu totul altele.

- Prioritatile Ministerului Energiei in perioada urmatoare vor fi legate in special de investitii in rezolvarea problemelor de mediu la termocentralele pe carbune, extrem de importante pentru sectorul energetic romanesc, dar si pe rezolvarea procedurilor de infringement cu Comisia Europeana, a declarat,…

- CE a somat Romania sa ia masuri pentru ameliorarea calitații aerului Foto: Arhiva. Comisia Europeana a dat astazi un termen de 10 zile pentru prezentarea masurilor de ameliorare a calitatii aerului în cazul a noua state membre, inclusiv România, vizate de procedura de infringement…

- Premierul ceh, Andrej Babis, se revolta impotriva cotelor UE privind migranții, acuza Uniunea ca este prea inflexibila și obiecteaza ca doar Parisul, Berlinul și Comisia Europeana fac jocurile.

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a confirmat ca la nivelul Comisiei Europene are loc o dezbatere privind instituirea unor modalitati de legare a acordarii fondurilor europene de situatia statului de drept in viitorul cadru bugetar multianual al UE (pentru perioada 2021-2027). Comisarul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei, a declarat vineri la Sofia comisarul european...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia dintre romani si forurile europene.

- Comisia Europeana a decis, joi, sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi.

- Mesajul adresat Romaniei de Jean Claude Juncker si de Frans Timermans reprezinta un "foc de avertisment", scrie EUObserver citand surse UE, care au adaugat ca CE nu exclude utilizarea mecanismului privind statul de drept lansat in cazul Poloniei in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar.

- Tulia Savulov a decis inca din liceu ca vrea sa isi continue studiile intr-un sistem diferit, nu pentru ca in Romania educatia nu ar fi buna, ci pentru ca o schimbare de perspectiva aduce intotdeauna valoare adaugata. A ales Mexic, tara in care studiase si un an de liceu, intr-un program de schimb…

- Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr-o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei.

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, considera pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana privind modificarile legilor Justitiei, drept un "mesaj de avertizare" ca "abuzul asupra Justitiei este un element care destabilizeaza si afecteaza grav relatia Romaniei cu UE si cu valorile democratice…

- Comisia Europeana urmeaza sa discute la reuniunea sa de miercuri, de la Bruxelles, despre “ultimele evolutii privind situatia din Romania”, conform ordinii de zi a sedintei disponibile pe site-ul executivului comunitar. La capitolul “Diverse” pe agenda reuniunii Comisiei este trecuta ...

- Comisia Europeana vrea ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, riscand amplificarea disputelor cu tari precum Polonia si Ungaria, informeaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax . Propunerile privind structurarea bugetului Uniunii Europene…

- Comisia Europeana a propus joi noi norme menite sa ofere statelor membre, inclusiv Romaniei, o mai mare flexibilitate pentru stabilirea cotelor de taxa pe valoare adaugata (TVA) si sa creeze un mediu fiscal imbunatatit, care sa ajute la dezvoltarea firmelor mici si mijlocii din Uniunea Europeana, a…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte subtire cu maner.

- Clujenii sunt chemați la proteste sâmbata, 20 ianuarie, pentru protejarea Justiției și a statului de drept din România. ”Sâmbata, ieșim cu toții în strada sa le aratam ca de la Cluj pâna la București, ÎI VEDE o țara întreaga…

- Ministerul Transporturilor propune majorarea cu cel tin 85% a tarifelor aferente rovinietei pentru dube si camioane, masura fiind luata pentru a evita declansarea procedurii infringementului de catre Comisia Europeana.

- Cetațenii europeni ar trebui sa aiba aceleași drepturi de rezidența in Marea Bitanie și in cei doi ani de tranziție, dupa declararea oficiala a Brexitului, au transmis celelalte 27 țari membre ale UE, scrie Reuters. Reducerea imigrației a fost principalul motiv pentru care 52% dintre britanici…

- Un adolescent de 17 ani si-a pus capat zilelor in padurea Cetatuia si nimeni nu intelege de ce. Povestea baiatului este de-a dreptul cutremuratoare, dar, cu toate acestea, nimeni nu s-ar fi asteptat la asa ceva. Acum politistii fac cercetari pentru a stabili daca la mijloc este vorba despre vreo infractiune.…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a anuntat luni ca, in prima saptamana a lunii ianuarie, a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada…

- UPDATE: Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a promulgat miercuri, 3 ianuarie a.c., Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, anunta Administratia Prezidentiala intr-un comunicat. Președintele Klaus Iohannis atrage insa atenția asupra unor vulnerabilitați…

- Conform celei mai recente prognoze elaborate de CNP, in 2018, PIB/locuitor va fi de 46.617 lei, informeaza Agerpres.Consumul final va inregistra anul viitor o crestere de 5,8%, consumul individual efectiv al gospodariilor urmand sa creasca cu 6,2%.Exporturile FOB vor totaliza…

- In decembrie 1989, revolta uni țari intregi avea sa schimbe istoria. Romanii au ieșit in strada, gata sa dea jos un sistem care ii ingenunchease. Comunismul a cazut, insa, nici pana in ziua de astazi, nu au fost elucidate toate misterele Revolutiei.

- Grupul bancar elen Piraeus Bank S.A. a anuntat joi ca a ajuns la un acord cu J.C. Flowers & Co. pentru vanzarea participatiei pe care o detine la subsidiara sa bancara din Romania, Piraeus Bank Romania S.A., informeaza Business Wire, preluat de Agerpres. J.C. Flowers & Co. este un fond de investiţii…

- Un nou scandal lovește din plin în PSD între sarbatori. Asta pentru ca unul dintre foștii lideri ai formațiunii cere ca 39 de parlamentari sa fie dați afara din formațiune. Catalin Ivan, cel care acuza, a fost la rându-i dat afara din partid. "Va explic in cateva randuri…

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Guvernul va interveni, pentru a nu exista probleme cu Comisia Europeana Premierul Mihai Tudose afirma ca în cazul în care Parlamentul nu va reusi sa adopte prin lege prevederile Directivei europene privind justitia, care trebuie transpuse pâna în luna aprilie 2018,…

- Republica Moldova respecta regimul fara vize cu Uniunea Europeana. Ponderea refuzurilor de intrare pentru cetațenii moldoveni și cazurile de ședere ilegala in UE este nesemnificativa. Acest fapt este specificat in primul raport anual al Comisiei Europene privind Mecanismul de suspendare a regimului…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Dispoziţiile privind perioada…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP si Reuters. 'Dispozitiile privind perioada…

- Legea care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor, promulgata de Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza…

- Comisia Europeana a lansat, astazi, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit companiei un avantaj neloial, cu incalcarea

- Parlamentul de la Chisinau a aprobat, astazi, in lectura finala Memorandumul cu Uniunea Europeana referitor la acordarea unei finantari de 100 de milioane de euro. Este vorba despre un imprumut in valoare de 60 de milioane de euro si un grant de 40 de milioane de euro. Banii vor fi eliberati in trei…