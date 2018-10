Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni s-au adunat luni seara in centrul orasului Ruse ca sa aprinda lumanari in memoria jurnalistei ucise cu brutalitate. Viktoria Marinova, jurnalista de investigatii, a fost ucisa, sambata, in Bulgaria. Trupul victimei a fost gasit de politie in orasul Ruse, pe malul Dunarii. Corpul ei a…

- Comisia Europeana i-a solicitat luni Bulgariei sa desfasoare o ancheta 'rapida si cuprinzatoare' cu privire la recenta asasinare a jurnalistei Viktoria Marinova si sa verifice daca atacul are legatura cu activitatea ei profesionala, transmite dpa. Viktoria Marinova (30 de ani), care era reprezentant…

- Asasinarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova – cel de-al treilea reprezentant al mass-media din Uniunea Europeana asasinat în decurs de un an – a provocat un val de indignare în Europa, Organizatia pentru Securitate si Cooperare

- Asasinarea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova - cel de-al treilea reprezentant al mass-media din Uniunea Europeana asasinat in decurs de un an - a provocat un val de indignare in Europa, Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) cerand ''o ancheta completa si riguroasa''…

- Propunerea trebuie mai intai sa fie adoptata de Parlamentul European si Consiliul UE pentru a deveni efectiva. Apoi, „statele membre sunt cele care trebuie sa decida ce ora vor sa pastreze: ora de vara sau ora de iarna”, a precizat vineri comisarul european pentru Transporturi, Violeta Bulc, in timpul…

- 'Credem ca a sosit momentul sa clarificam cateva lucruri', a declarat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Christian Spahr, in cadrul unei conferinte de presa. 'Nu vom lua parte la nicio acuzatie la nivel politic', a adaugat el. 'In conformitate cu normele fiscale ale UE, statele membre sunt…

- Eurogrupul include ministrii de Finante din cele 19 state membre ale zonei euro, tari care sunt si membre ale proiectului uniunii bancare destinat sa consolideze stabilitatea financiara a blocului comunitar. 'Comisia Europeana saluta eforturile Bulgariei de a se alatura zonei euro. Ne asteptam ca…

- Bulgaria, cea mai saraca tara din UE, este cu un pas mai aproape de aderarea la euro, dupa ce, la intalnirea de joi a Eurogrupului, Banca Centrala Europeana si Comisia Europeana au anuntat ca evaluarea ar putea fi finalizata in "aproximativ un an". "Comisia Europeana saluta eforturile Bulgariei de a…