Comisia Europeana a prezentat un buget pentru 2020 care include contributia Regatului Unit

- Comisia a mentionat insa posibilitatea unei rectificari bugetare, in cazul realizarii unui Brexit fara un acord intre Londra si Bruxelles. "Am constituit acest buget pornind de la principiul ca Regatul Unit va fi in continuare un stat membru cu toate drepturile si obligatiile", le-a explicat comisarul…

- Liderii UE se întrunesc saptamâna aceasta la Sibiu pentru a discuta despre viitorul Europei, dar ce gen de discuții va fi intangibil la o cafea și un fursec?Marea adunare este în plan de ceva vreme și a fost etichetata cu regularitate drept marea revigorare a unei UE fara Regatul…

- In Romania se vorbește destul de puțin despre Brexit, deși ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar european se va rasfrange in mod direct asupra a sute de mii de romani care locuiesc in Regatul Unit. Nu este doar o desparțire simbolica, ci una cu o sumedenie de consecințe directe care inca nu au…

- Liderii europeni si premierul britanic, Theresa May, au cazut de acord in cursul noptii de miercuri spre joi sa amane Brexitul pentru cel mai tarziu la 31 octombrie 2019, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Principalele concluzii ale acestui summit extraordinar sunt: "Consiliul European a acceptat…

- Comisia Europeana a incheiat pregatirile pentru situatia 'din ce in ce mai probabila' a unui Brexit fara acord, la 12 aprilie, a anuntat luni Bruxellesul intr-un comunicat de presa. In cazul unui scenariu fara acord, Regatul Unit va deveni o tara terta si nu i se va aplica nicio masura tranzitorie.…

- 29 martie - Timp de doi ani aceasta a fost data marcata cu rosu in calendar ca fiind momentul rupturii definitive dintre Regatul Unit si blocul comunitar, la finalul perioadei de negocieri initiate fix in urma cu doi ani.Totusi, dupa reuniunea de joi din capitala Belgiei este sigur ca in…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, se intoarce vineri in Regatul Unit cu intentia de a-i convinge pe parlamentarii britanici sa voteze saptamana viitoare acordul sau privind Brexit-ul, dupa noile directii ale UE, transmite EFE. Liderii europeni au propus joi seara Regatului Unit…

- Uniunea Europeana va accepta cererea guvernului de la Londra pentru o amanare a Brexit-ului, insa numai pana la data de 22 mai si numai daca parlamentul britanic voteaza saptamana viitoare acordul deja convenit privind retragerea Regatului Unit din UE, dar respins deja de doua ori de Camera Comunelor,…