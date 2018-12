Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat miercuri un plan de actiune impotriva dezinformarii in mediul online, cu sase luni inainte de alegerile europarlamentare, cerand statelor membre si companiilor de tehnologie, precum Facebook, sa se mobilizeze pentru a combate stirile false pe Internet, relateaza agentiile…

- Elevii de liceu vor defila la parada militara de 1 decembrie! Iar in Japonia s-a deschis un restaurant unde se gatește carne de om. Nu va alarmați, sunt doar exemple de știri false, de care s-au lovit elevii de liceu, pe rețelele de socializare.

- Facebook, Google si alte companii specializate in difuzarea de continut online au convenit in mod voluntar asupra unor masuri de combatere a stirilor false (fake news) pe fondul temerilor ca acestea ar putea influenta alegerile, a anuntat miercuri Comisia Europeana, informeaza Reuters, scrie Agerpres.In…

- Urmand sa fie activa mai ales pe perioada campaniilor electorale, organizate in Statele Unite sau in alte regiuni ale lumii, centrul de comanda denumit sugestiv War Room va gazdui un grup restrans de 20 specialisti bine antrenati pentru a supraveghea activitatea in retelele de socializare. Centrul de…