- Nu s-a gasit nicio dovada a unui decalaj intre est si vest in ceea ce priveste compozitia produselor alimentare de marca, insa, pana la o treime dintre produsele testate aveau o compozitie clar diferita, desi erau comercializate sub marci identice sau similare, a afirmat Tibor Navracsics, comisarul…

- Comisia Europeana a aratat ca 9% dintre produse aveau o compozitie diferita, desi partea din fata a ambalajului era identica. Nu au fost inregistrate decalaje intre Est si Vest in privinta compozitiei produselor de marca. Studiul a fost realizat in 19 state ale UE iar Romania nu a fost inclusa.

- Centrul Comun de Cercetare (serviciul intern al Comisiei pentru stiinta si cunoastere) a analizat aproape 1 400 de produse alimentare din 19 state membre ale UE si a aratat ca 22- din produse aveau o compozitie diferita, in pofida faptului ca partea din fata a ambalajului era similara. Desi partea din…

- Nu toți cei pe care îi întâlniți la tarabele din piața sunt producatori, chiar daca ei ar fi în stare sa jure ca patrunjelul pe care tocmai vi l-a vândut cu 4 lei provine din gospodaria proprie și nu e import Spania. De multe ori ei sunt doar angajați ai unor intermediari,…

- Fiecare persoana este unica, iar asta se reflecta și in aspectul casei sale. Mai mare sau mai mica, in centru sau ferita de aglomerația orașului, locuința este parte integranta a existenței noastre, ne completeaza și ne ofera acea senzație neprețuita de siguranța. Dincolo de latura practica, un studiu…

- Doua studii arata ca programul Erasmus+ le permite studenților sa aiba mai mult succes in viața lor personala și profesionala și ajuta universitațile sa devina mai inovatoare, in conformitate cu doua noi studii independente publicate de Comisia Europeana. Aceste studii, care se bazeaza pe feedback-ul…

- Scrisoare deschisa catre Autoritațile Publice ale Statului Roman pentru creșterea gradului de sanatate a populației Solicitam de urgența adoptarea Directivei și sa nu așteptam pana in al doisprezecelea ceas pana in 2021 in condițiile in care toate partidele politice pot și trebuie sa se solidarizeze…

- Produsele alimentare care contin grasimi periculoase vor fi interzise in Uniunea Europeana din 2021. Decizia a fost luata de Comisia Europeana. Prin urmare, popcornul, pizza congelata, biscuiții, margarina sau dulciurile semipreparate urmeaza sa fie fabricate dupa alte retete.