- Kremlinul a minimalizat vineri un studiu oficial ce detaliaza gradul de saracie in Rusia si releva de exemplu ca o treime dintre familii nu isi pot permite sa cumpere pantofi noi in fiecare an, noteaza France Presse, potrivit agerpres.ro.Potrivit acestui studiu al serviciului federal de statistici…

- Comisia Europeana si-a publicat, vineri, raportul pe 2018 privind produsele periculoase notificate prin Safety Gate (noua denumire a sistemului de alerta rapida). La nivel european, Raportul arata ca autoritatile au publicat 2.257 de alerte cu privire la produse periculoase. Jucariile sunt…

- "Suntem intr-un moment dificil al relatiei dintre Romania si Uniunea Europeana. Dupa avertizari repetate, Comisia ia in considerare sanctionarea Romaniei prin aplicarea articolului 7, ceea ce ar duce la suspendarea unor drepturi ale tarii noastre ca stat membru al UE. Ii cer doamnei Dancila sa isi…

- ORA DE VARA 2019. TRAN propune ca schimbarea orei in ultima duminica din martie 2021 sa fie ultima pentru tarile din Uniunea Europeana care decid sa-si pastreze permanent ora de vara. Statele membre care prefera sa ramana la ora standard, cunoscuta si drept „ora de iarna'", vor face aceasta…

- ARAD. Președintele PNL Municipiul Arad, Sergiu Bilcea, a susținut o conferința de presa alaturi de colegul sau liberal Lazar Faur, prezentand direcția ce a fost trasata in cadrul Summit-ului Partidului Popular European (PPE), desfașurat la sfarșit de saptamana la București. „Am intalnit lideri europeni…

- Educatia din Romania este subfinanțata, iar capacitatile pentru modernizarea sistemului de invatamant trebuie consolidate, arata Raportul de tara privind tara noastra pe 2019 al Comisiei Europene. In raport se arata ca masurile legislative recente amana pana in 2022 punerea in aplicare a cerinței legale…