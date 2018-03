Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata in legatura cu ajutoare acordate de stat Complexului Energetic Hunedoara

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca diferitele masuri de sprijin public acordate de autoritatile romane producatorului de energie „Complexul Energetic Hunedoara” sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate.

- Complexul Energetic Hunedoara va beneficia de mai mulți bani pentru inchiderea minelor necompetitive. Comisia Europeana a decis majorarea, substanțiala, a sumelor alocate pentru lucrarile de inchidere, pentru acoperirea costurilor de producție și a costurilor excepționale. Varianta in limba engleza…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar…

- Nereguli constatate de Curtea de Conturi la Primaria Mereni/ Sporuri de dificultate, de peste 3 miliarde de lei, acordate fara baza legala in Eveniment / Auditul financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale Unitatii Administrativ Teritoriale a Comunei Mereni s-a desfasurat in perioada …

- Comisia Europeana a aprobat acordarea unui ajutor financiar de 32,5 milioane de euro Ucrainei. Informatia a fost confirmata de ministrul Economiei de la Kiev.Banii urmeaza sa fie investiti in dezvoltarea regionala si administratia publica.

- Cel mai mare producator de energie electrica pe baza de carbune din Romania risca sa inchida mare parte din grupurile energetice, pentru ca nu are timp sa se conformeze noilor cerinte de mediu impuse de Comisia Europeana. Managerul CE Oltenia se va intalni, pe 27 februarie, la Bruxelles,…

- Comisia Europeana ar putea sa reevalueze raportul MCV cu privire la Romania. Comisia Europeana a precizat ca este ingrijorata de ultimele evoluții din Romania. Comisia urmarește cu atentie și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența sistemului judiciar din Romania și capacitatea sa de a lupta…

- Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisia Europeana si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri europene, se mentioneaza in comunicatul citat.Inaltul oficial european a felicitat autoritatile…

- Eforturile Poloniei si ale Comisiei Europene pentru solutionarea disputei legate de statul de drept se indreapta in directia corecta, a estimat luni ministrul polonez pentru afaceri europene, Konrad Szymanski, citat de dpa. Comisia Europeana a anuntat la 20 decembrie lansarea procedurii de activare…

- Compania din Bacau a trimis anul trecut la export 40% din productie, iar restul pe piata locala. „Vrem sa crestem mai mult pe piata locala.“ Fabrica Barleta Bacau, in care se produc pungi, saci si sacose din hartie pentru mari lanturi de supermarketuri, retele de fast-food sau pro­du­ca­tori…

- Iulian Dascalu a fost unul dintre primii investitori in malluri din Romania; in 2000, cand a deschis Iulius Mall la Iasi, in Romania mai functiona doar proiectul Bucuresti Mall al companiei turcesti Anchor Grup. La un deceniu si jumatate distanta, Iulius Group controleaza patru centre comerciale sub…

- Simona Halep (26 de ani) tocmai a lasat de ințeles ca a ajuns la un numitor comun cu oficialii celor de la Nike, printr-un mesaj postat de ea pe contul de twitter. Pentru acest contract, numarul doi mondial va...

- Airbus a confirmat vineri ca procurorii germani au finalizat investigatia de frauda si mita in legatura cu vanzarea avioanelor produse de grupul aeronautic european, si a acceptat sa plateasca o amenda de 81,25 milioane de euro (99 de milioane de dolari), transmit Xinhua si

- In cursul acestei luni, Comisia Europeana a oferit noi informații privind investigația. „Piața transportului feroviar de marfa este o componenta cruciala a legaturilor de transport ale oricarei economii. CFR Marfa este operatorul istoric pe aceasta piața in Romania și a beneficiat de stingerea…

- Parlamentul European a decis inființarea unei comisii speciale care se va ocupa de autorizarea folosirii pesticidelor in agricultura și urmeaza sa voteze mandatul unei noi comisii speciale privind procedura de autorizare a pesticidelor din UE, in cadrul ședinței plenare din 06.02.2018 de la Strasbourg.…

- Gigantul american Amazon a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu Fiscul francez in urma caruia va plati, retroactiv, taxe in valoare de aproximativ 200 milioane de euro, transmite AFP, preluata de Agerpres. În anul 2012, Ministerul francez al Economiei a înştiinţat filiala franceză…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- BUCURESTI, 3 feb — Sputnik, Doina Crainic. În câteva dintre statele membre din estul Uniunii Europene, guvernele conservatoare ale acestora reafirma suveranitatea lor naționala, scrie editorialistul Christopher Akers de la American Conservative. Aceste state percep aspiratiile…

- O echipa a Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) a deschis o investigatie cu privire la o serie de acuzatii ce vizeaza existenta unor nereguli in derularea proiectului Magistralei 5 de metrou (Drumul Taberei), care beneficiaza de finantare europeana, a confirmat joi, pentru AGERPRES, purtatorul…

- Mii de ochi te privesc curiosi din toate colturile. Un loc straniu, de o frumusete aparte. Dar, daca la Zoo animalele sunt vii, aici ele „traiesc” doar virtual. Sunt impaiate sau conservate in borcane cu formol ori, in cazul gazelor, infipte cu un ac, in insectar

- Documente atasate: Proiect HG In perioada 2015 - 2017, doar 323 de persoane au profitat de programul „Prima masina", se arata intr-un document al MFP. Potrivit acestuia, din cele 500 milioane lei alocate in acesti trei ani, doar 5,67 milioane au fost cheltuite, motiv pentru care, pentru 2018, MFP…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna sustinuta de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. „Comisia face apel...

- Comisia Europeana a adoptat marti prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care se inscrie in eforturile de tranzitie spre o economie mai circulara si prevede ca toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene vor deveni reciclabile pana in 2030, se arata intr-un comunicat…

- Un comunicat de presa, remis zilele trecute, anunta cu mare pompa ca unul dintre cele mai sarace judete ale Romaniei a primit o finantare de peste 57 de milioane de euro, bani alocati Romaniei prin semnatura comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu.

- • Arbitrul pietelor de servicii postale si de telecom admite: nu si-a indeplinit 9 din cele 34 de obiective asumate pentru 2017 pe fondul „blocajului institutional“ • Atacul asupra ANCOM continua: parlamentarii puterii ar vrea sa aiba anual posibilitatea de a-i demite pe sefi, la fel ca la…

- "Astazi (luni, n.r.) am avut o noua intalnire de lucru cu BERD. Vreau sa precizez ca aceste intalniri sunt saptamanale. Reprezentantii BERD ne-au dat o veste foarte buna. S-a luat decizia finala la Londra, la BERD, pentru alocarea sumei de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- Politia Capitalei a fost sesizata joi de catre managerul unui spital din Bucuresti cu privire la faptul ca a fost amenintat de catre un barbat, prin intermediul unei retele de socializare, anunta...

- Consumul final de energie al Romaniei va fi in crestere in urmatorii patru ani, cu salturi anuale de peste 2,5%, in timp ce importurile vor fi din ce in ce mai mici, se arata in Prognoza Echilibrului Energetic, publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Astfel, in 2017, consumul…

- Comisia Europeana a declanșat o investigație aprofundata pentru a stabili daca decizia Guvernului din 2013 de a șterge datorii ale CFR Marfa, in cuantum de circa 360 milioane euro, și necolectarea, cel puțin din 2010, a datoriilor bugetare ale companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

- Guvernul a decis alocarea a peste 15,45 milioane de lei pentru 53 de agenti economici care au înregistrat pagube materiale, cauzate de îngheturile târzii din primavara anului 2016. Dosarele agentilor economici au fost declarate eligibile de catre Comisia Centrala de examinare…

- Comisia Europeana analizeaza impunerea de masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters. Executivul Uniunii…

- Furnizorul de energie MET Romania isi propune pentru anul viitor o cifra de afaceri de pana la 170 milioane euro, in crestere cu peste 13%, la o cantitate de 1,7 TWh energie livrata, mai mare tot cu peste 13%, a declarat marti Petre Stroe, directorul general al companiei. ”Bilantul acestui an presupune…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Comisia pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European a votat, la Strasbourg, in favoarea revizuirii a doua limite de finantare pentru proiectele de restaurare a obiectivelor de patrimoniu, dand astfel curs solicitarii formulate de eurodeputatul Mircea…

- Romania va exercita, in perioada 1 noiembrie 2018 – 1 noiembrie 2019, Președinția Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD), ca urmare a deciziei celor 14 state membre ale SUERD. „Cu sprijinul premierului Mihai Tudose, Romania a obținut susținerea celorlalte state membre pentru preluarea…

- CE investigheaza daca, astfel, s-au incalcat normele UE privind ajutoarele de stat. Asociatia transportatorilor feroviari privati din Romania sesizase Comisia pe aceasta problema, in martie 2017. Margrethe Vestager, comisar responsabil cu politica in domeniul concurenței, a declarat: „Piața…

- Comisia Europeana intervine in dezbaterea pe marginea legilor justitiei si a modificarii codului penal si a codului de procedura penala. Intr-un raspuns pentru TVR, Comisia Europeana solicita autoritatilor romane sa respecte recomandarile din MCV, inclusiv sa solicite opinia Comisiei de la Venetia."Comisia…

- Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit companei un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele…

- Comisia Europeana va lansa luni o investigatie impotriva Ikea, extinzand o campanie lansata in urma cu patru ani referitoare la practicile companiilor de optimizare fiscala, relateaza Financial Times.Comisarul european Margrethe Vestager va anunta o investigatie oficiala imporiva aranjamentelor…

- Bugetul de stat pe 2018 a primit, vineri seara, vot favorabil pe raport, in comisiile de specialitate de buget-finanțe. Parlamentarii au mai decis ca Fondul de rezerva al Guvernului, ajuns aproape pe zero , va fi suplimentat cu 350 de milioane, din contribuția la Uniunea Europeana. Dezbaterile pe buget…

- Comisia Europeana va declanșa in maximum o saptamana o procedura de infringement impotriva Romaniei in sectorul energetic, a afirmat, marți, deputatul PNL Virgil Popescu, vicepreședinte al Comisiei de industrii și servicii, in cadrul discuțiilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament…