- Un document anterior „Listei Negre” de la Bruxelles, actul care a creat un val de controverse in aceasta saptamana și pe care se afla nume grele ale politici din Romania, implicate in dosare mari de corupție, a aratat cererile anterioare ale Comisiei. Acestea includ detalii cu privire la marile dosare…

- Cei de la Antena 3 au anuntat zilele trecute ca cei de la Comisia Europeana ar fi transmis o lista intreaga cu mai multi politicieni care ar fi trebuit sa fie condamnati in 2012. Fostul presedinte, Traian Basescu, vine cu o noua teorie si spune ca atunci cand ar fi putut veni scrisoarea el nu era…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, inaintarea unei solicitari catre Ministerul Justitiei pentru a comunica cum a raspuns solicitarii formulate de Comisia Europeana in 2012, referitoare la o lista cu dosare de coruptie la nivel inalt. Plenul CSM a decis "transmiterea unei…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, inaintarea unei solicitari catre Ministerul Justitiei pentru a comunica cum a raspuns solicitarii formulate de Comisia Europeana in 2012, referitoare la o lista cu dosare de coruptie la nivel inalt.

- Europarlamentarul Maria Grapini a reacționat ca urmare a publicarii listei negre, prezentate de Antena 3, in care se cereau informații cu privire la MCV și stabilirea pașilor viitori pentru persoane importante din Romania.

- In urma cu o zi, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, intrebata daca au fost trimise liste cu persoane acuzate de fapte de corupție la Bruxelles, a raspuns: "Ca o regula generala, Comisia Europeana nu comenteaza despre documente aparute in presa cu atribuirea din `surse neoficiale`”.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca a primit scrisoarea premierului Viorica Dancila prin care ii solicita sa ii comunice daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a cerut informatii cu privire la situatia juridica in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt, el spunand ca…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Scandalul listei negre prezentata de Antena 3- lista in care apareau in clar nume propuse pentru a fi verificate și anchetate cat mai repede - nu a ramas fara ecou și fara reacții. Reprezentanta Comisiei Europene a precizat o prima reacție, urmare dezvaluirilor, precizand ca nu comenteaza despre documente…

- Fostul premier, Adrian Nastase, a lansat acuzatii dure in direct la Romania TV. Nastase a vorbit despre condanarile sale si despre presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnari ale oamenilor politici importanti. Nastase considera Comisia Europeana, dar si pe Traian Basescu vinovati…

- Documente atasate: Scrisoare "In spatiul public au aparut informatii referitoare la documentul oficial transmis de catre Comisia Europeana Ministerului Justitiei, in anul 2012, in cuprinsul caruia se solicitau informatii cu privire la descrierea situatiei juridice si la stabilirea urmatorilor pasi…

- Comisia Europeana reactioneaza la documentul prezentat duminica seara de Antena 3, despre care s-a spus ca ar fi o lista neagra a unor oameni pe care Bruxelles-ul ii dorea condamnati.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO. reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene afirma: "Ca o regula…

- Comisia Europeana a solicitat Metrorex clarificari cu privire la cererea de finantare pentru proiectul "Magistrala 6. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (1 Mai - Otopeni)", unele aspecte fiind clarificate in urma unor discutii tehnice, iar informatiile suplimentare…

- Ani de zile procurorul Mircea Negulescu a fost protejat de la cel mai inalt nivel. Mihai Gadea a prezentat actul oficial care confirma dezvaluirile facute la Antena 3. Secția de procurori a CSM a recunoscut ca procurorul Negulescu era unul dintre cei mai nocivi oameni din sistem. Documentul…

- Un responsabil al clubului Benfica Lisabona si un informatician din cadrul Ministerului Justitiei au fost inculpati intr-un caz de coruptie implicand gruparea portugheza, au anuntat surse judiciare, citate de Le Figaro. Paulo Goncalves, director al departamentului juridic de la Benfica, arestat marti,…

- Romania are doua luni la dispozitie pentru a rezolva problema poluarii. Comisia Europeana a dat joi un ultimatum tarii noastre, inainte sa aplice sanctiuni, scrie Digi 24.Particulele in suspensie PM10 reprezinta particule de praf, foarte fine, care patrund cu usurinta in sistemul respirator.Potrivit…

- In loc sa avem o tara ca afara, avem o tara corupta care s-a oprit intr-o halta darapanata in drumul spre modernitate. Din ultimul Raport de Tara intocmit de Comisia Europeana rezulta ca avem o populatie si mai saraca si ca orizonturile si perspectivele Romaniei sunt din ce in ce mai inguste.

- Romania a facut progrese limitate in solutionarea recomandarilor UE România a facut progrese limitate în solutionarea celor trei recomandari specifice de tara pentru perioada 2017 - 2018, arata un raport de tara publicat astazi de Comisia Europeana. Raportul evidentiaza…

- Comisia Europeana le-a scris joi autoritatilor slovace, pentru a cere 'informatii' cu privire la suspiciunile de deturnare a unor fonduri europene in aceasta tara, dezvaluite de jurnalistul slovac Jan Kuciak, asasinat recent, anunta un purtator de cuvant al institutiei europene, informeaza AFP.…

- ANAF trebuie sa recupereze prejudiciile produse in dosarele de coruptie, dar privarea de libertate a celor cercetati nu este o solutie. “Credeti ca un om care merge la puscarie mai da vreun ban?”, a spus Teodorovici.

- Ministerului Justitiei a finalizat si adoptat proiectul de lege de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala pentru punerea in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, i-a spus joi Calin Popescu Tariceanu lui Frans Timmermans, dupa ce presedintele Senatului l-a primit pe numarul doi…

- Raportul intocmit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a ajuns vineri, la ora 16.00, la Consiliul Superior al Magistraturii, la scurt timp dupa ce documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului. Reprezentanti ai CSM au anuntat ca documentul a fost inregistrat si a intrat in circuitul administrativ,…

- „a folosit exprimari inadecvate la adresa Curtii Constitutionale si a unui judecator al CCR” Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut „atitudini nedemne” si „a incalcat standardele minimale de etica si deontologie”, cand a cerut urgentarea instrumentarii unor dosare „cu ministri”, dar si…

- Site-ul Ministerului Justiției s-a blocat din nou, vineri dimineața, așa cum s-a mai intamplat și cu o zi inainte. Platforma nu a mai putut fi accesata, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca demareaza procedura de revocare din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat vineri dimineața, pentru STIRIPESURSE.RO, ca se lucreaza la site-ul Ministerului Justiției și, in cursul zilei de azi, raportul despre Kovesi va fi publicat pe site."Sunt la o intalnire cu conducerea Institutului de la Siracusa. Verificam si…

- Ingrid Mocanu, fosta șefa a Direcției de avizare din Ministerul Justiției, a lansat un atac dur la adresa lui Tudorel Toader, spunand ca este cel mai slab ministru de pana acum. „Este cel mai slab ministru, chiar și mai slab decat dna Pruna. De asemenea, este cel mai mincinos ministru de pana acum.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Toader anunța, cu o saptamana in urma, ca prezentarea raportului va fi urmata de o “propunere concreta”. In acest context, președintele Asociației Magistraților…

- Tudorel Toader prezinta raportul cu privire la DNA Tudorel Toader urmeaza sa prezinte joi, la Ministerul Justitiei, continutul si concluziile raportului cu privire la activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie. Pe 15 februarie, Tudorel Toader anunta ca joi va face o…

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru Agerpres presedintele CNCD, Asztalos Csaba. El a spus ca Viorica Dancila…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Intr-o interventie telefonica la Antena 3, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu si-a spus punctul de vedere cu privire la decizia pe care urmeaza sa o ia ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Unul dintre martorii carora li se dictau denunțuri, Razvan Alexe, a facut o serie de declarații in direct, in emisiunea "Sinteza Zilei", de la Antena 3."Ce va pot spune din ce am vazut pe inregistrarile lui Vlad Cosma, eu am spus ca nu-l cunosc pe Sorin Chirila și danșii au insistat ca-l cunoaștem…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, va solicita Inspectiei Judiciare sa efectueze verificari cu privire la afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga si ale fostului deputat Vlad Cosma. "Ca urmare a informatiilor lansate in spatiul public la data de 11…

- Deoarece nu am demisionat imediat dupa inscenarea de la Ploiesti s-a trecut la planul al doilea pentru schimbarea Guvernului- procurorul Uncheselu a inventat la Bucuresti un alt dosar pentru pretinse fapte din 2007-2008...

- Invitata duminica seara intr-o emisiune la Antena 3, Olguta Vasilescu a fost intrebata despre noua lege a pensiilor si daca aceasta va corecta situatia a peste 3,2 milioane de romani cu pensii sub 1.000 de lei. "Da. In primul rand ca vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat 10 ani,…

- 'Nota a fost declasificata, vom vedea ce se va intampla', a afirmat el din Biroul Oval, ignorand avertismentele directorului FBI impotriva unei astfel de initiative. 'Ceea ce se petrece in tara noastra este o rusine (...) Multi ar trebui sa se jeneze de aceasta', a afirmat Trump, fara a…

- Care sunt cele mai mari motive de ingrijorare ale romanilor pentru anul 2018 și ce ii sperie cel mai tare pe romani? Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde a realizat, la comanda Jurnalul și Antena 3, un sondaj de opinie la nivel național cu privire la cateva subiecte sensibile pentru romani…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a tinut un discurs in cadrul unui eveniment organizat de fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, in care a vorbit despre "tentaculele statului paralel" si a declarat ca europarlamentari romani si functionari romani din Comisia Europeana au dezinformat membrii…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu a criticat, intr-o postare pe Facebook, raportul Comisiei pentru alegerile din 2009, apreciind ca nu are nicio legatura cu realitatea in ceea ce il priveste; cu aceeasi ocazie, parlamentarul buzoian intreaba daca nu cumva s-ar impune si o comisie de ancheta privind…

- Comisia Europeana avertizeaza, din nou, Parlamentul Romaniei cu privire la pericolul regresarii si va analiza in detaliu modificarile finale aduse legii justitiei, codurilor penale si legilor privind conflictul de interese si coruptia, pentru a stabili impactul, potrivit Hotnews. 0 0 0…

- Comisia Europeana urmareste “cu ingrijorare ” situatia din Romania si anunta ca va analiza in detaliu modificarile finale aduse legilor justitiei. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Eurodeputata Norica Nicolai anunța ca va face o interpelare scrisa pentru președintele CE, Jean Claude Juncker.Potrivit…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- Din culisele PSD apar tot felul de informații dintre cele mai controversate. Surse politice vorbesc despre comasarea unor ministere și trecerea Guvernului prin Parlament. Totodata, Antena 3 transmite, tot pe surse politice informația potrivit careia s-ar incerca inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Mircea Badea a vorbit in emisiunea „In gura presei”, de la Antena 3, despre comunicatul comun dat de cele șapte ambasade, care s-au declarat ingrijorate cu privire la legile Justiției. „In ultimele zile ale anului 2017, mare frasuiala cu așa-zisele legi ale Justiției. Șapte ambasade au dat comunicat…

- Premierul Mihai Tudose afirma ca în momentul în care ar constata ca nu mai poate realiza ceea ce îsi propune, si-ar depune mandatul. "În momentul în care îmi dau seama ca nu mai pot sa-mi îndeplinesc ceea ce trebuie si vreau sa fac, plec acasa.…

- Magistrata Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat, la postul de televiziune Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.

- Dosarul privind patrunderea in arhiva SIPA a unor persoane fara certificat ORNISS in timpul mandatului Monicai Macovei a fost inițiat de ministrul Tudorel Toader, in urma dezvaluirilor din Evenimentul zilei. Ministrul Justitiei spunea, intr-o emisiune TV ca in dosarul SIPA a trimis șefului…