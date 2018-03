Stiri pe aceeasi tema

- In an electoral, PSD Teleorman a avut venituri de aproape un milion de lei; peste doua treimi din donatii in Politic / Autoritatea Electorala Permanenta a dat publicitatii rezulatele controalelor efectuate la organizatiile judetene al Partidului Social Democrat pe parcursul anului 2017. A fost verificata…

- Producatorul taiwanez a anunțat astazi, in cadrul Mobile Web Congress, cea de-a cincea generație a smartphone-urilor Zenfone . Sunt trei modele noi de Zenfone 5, toate mizeaza pe un ecran de dimensiuni mari și pe o camera mai performanta, dar am observat imbunatațiri și la capitolul audio sau la sistem…

- Scolile din judet raman inchise in urmatoarele 3 zile in Eveniment / Prescolarii si elevii din Teleorman nu vor merge la scoala nici in urmatoarele 3 zile, respectiv miercuri, 28 februarie 2018, joi, 1 martie 2018, si vineri, 2 martie 2018, decizia de suspendare a cursurilor fiind luata in sedinta…

- Viscol puternic, vizibilitate redusa pe DN 51 in Eveniment / Azi, 26.02.2018, incepand cu ora 17.00, se inchide circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 51, pe sectorul de drum cuprins intre Izvoarele și Zimnicea, km 21+700 – km 39+000, din cauza ninsorii și a viscolului…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Batrana disparuta de la domiciliu in Eveniment / Reprezentantii IPJ Teleorman cer sprijinul cetatenilor pentru identificarea unei batrane in varsta de 76 ani, reclamate ca fiind disparuta de la domiciliu. Femeia, Melintescu Gratiana, in varsta de 76 ani, nascuta la data de 05.08.1941,…

- Accident rutier cu victime, la Tarnava; O masina s-a izbit de un copac in Eveniment / O masina s-a izbit de un copac pe DJ 503, pe raza localitatii Botoroaga, sat Tarnava, iar in urma impactului doua persoane au ramas incarcerate. Accidentul a avut loc in seara zilei de duminica,…

- Magazinul ALTEX din Alexandria a fost calcat de hoți in Eveniment / Cunoscutul magazin de electronice și electrocasnice de la ieșirea din municipiul Alexandria a fost spart in cursul nopții de sambata spre duminica, și, din primele informații, hoții ar fi plecat cu mai multe telefoane și tablete.…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai intr-o anumita…

- Comisia Europeana a deplans miercuri faptul ca anumite retele de socializare nu si-au aliniat inca suficient de bine conditiile lor de utilizare la exigentele Uniunii Europene in domeniul respectarii vietii private a utilizatorilor acestor platforme online, informeaza AFP. Facebook, Twitter si Google+…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Aproape toate afacerile, de la mici la mari, au o pagina de Facebook pentru a fi prezente in mediul online. O alta parte dintre acestea folosesc si alte platforme de social media, insa discutia pe acest subiect este adesea limitata la Facebook, Instagram si poate Twitter.

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP, conform Mediafax.De mai multe luni,…

- The Bucharest Major, organizat de PGL si Imba TV pe 9-11 martie la Sala Polivalenta, va oferi unul dintre cele mai mari premii din istoria evenimentelor sportive din Romania: un milion de dolari. Turneele de calificare pentru The Bucharest Major s-au incheiat si ne-au oferit lista completa de echipe…

- Targul de Martisor se va desfasura, si anul acesta, pe pietonal in Eveniment / Primaria municipiului Alexandria organizeaza, si anul acesta, Targul de Martisor, in perioada 23 februarie – 8 martie, pe pietonal, pe tronsonul cuprins intre str. Constantin Brincoveanu si str. Mihaita Filipescu…

- Mașina rasturnata pe E70, in apropiere de Alexandria in Eveniment / O mașina s-a rasturnat pe Drumul European 70, intre Alexandria și Vitanești, in seara zilei de joi, 25 ianuarie, iar in urma evenimentului rutier o persoana, conducatorul auto, a fost ranita ușor și transportata la Spitalul Județean…

- Comisia Europeana se indeparteaza de planul de a reglementa la nivelul UE masuri care sa oblige administratorii platformelor sociale sa elimine postarile care promoveaza un ”discurs al urii”. Potrivit Euractiv , comisarul european pentru probleme de Justiție, Vera Jourova (foto), a anunțat ca nu va…

- Daca credeai ca Inteligența Artificiala este doar o tehnologie interesanta, dar nu importanta, mai gândește-te o data! Iata cinci situații în care AI îți va oferi avantajul de care ai nevoie la momentul potrivit: Prea multe aplicații care ruleaza în fundal Cu toții…

- Companiile de IT au eliminat, in medie, 70% din discursurile ilegale de incitare la ura care le-au fost semnalate, releva a treia evaluare a Codului de conduita privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ura din mediul online, realizata de ONG-uri si entitati publice.

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Demisie in Consiliul Judetean: Adrian Iorga o inlocuieste pe Raluca Fedeles in Politic / Garnitura liberala din Consiliul Judetean se modifica, din nou, dupa ce Raluca Fedeles a fost aleasa in Biroul Politic National al Organizatiei Femeilor Liberale, in functia de vicepresedinte pentru mediul de…

- Calificarile regionale pentru The Bucharest Major s-au incheiat ieri, astfel ca a fost definitivat și tabloul participantelor: The Bucharest Major se va desfașura in Sala Polivalenta, in intervalul 4-11 martie și este dotat cu un fond de premii de un milion de dolari, plus 1,500 Dota…

- Comisia Europeana a format un grup de experti pentru combaterea știrilor false si a dezinformarii. Din stuctura fac parte 39 de specialisti din domeniul IT, mass-media, mediul academic, reprezentanti ai retelelor de socializare Facebook si Twitter, dar si ai gigantul Google.

- FC Universitatea Cluj, clubul cu cei mai multi membri cotizanti din Romania (1.200 la finalul anului 2017) tine pasul cu tehnologia si isi intareste prezenta in mediul online. Noul site, www.fcuniversitateacluj.ro le ofera suporterilor “Sepcilor rosii” o experienta mai placuta de navigare,…

- Germania a adoptat unele dintre cele mai drastice reglementari, obligand platforme online precum Facebook, Twitter si YouTube sa filtreze cu seriozitate continutul postat de utilizatori, in caz contrar riscand amenzi de pana la 50 de milioane de euro, informeaza The Wall Street Journal.

- Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare” a primit “Ordinul Meritul pentru Invatamant” in grad de Ofiter in Eveniment / Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare” din municipiul Alexandria a primit, alaturi de alte 5 institutii de invatamant din tara, Ordinul Meritul pentru…

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Votata de autoritatile germane in luna octombrie 2017, dar amanata pentru intrarea in vigoare pana la inceputul acestui an, o noua lege care prevede amenzi usturatoare pentru distribuirea mesajelor care incita la ura si acte de violenta pune in dificultate administratorii retelelor de socializare, obligati…

- Într-un interviu acordat lui Jack Dorsey, Twitter CEO, Edward Snowden a vorbit despre marea problema pe care o rerezinta controlul datelor personale al utilizatorilor diferitelor platforme. Snowden a precizat ca datele pe care multe companii le colecteaza despre utilizatorii…

- Finn Wolfhard („Stranger Things"), Kevin Hart („Ride Along"), Noah Schnapp („Stranger Things") si Dove Cameron („Descendants") completeaza primele cinci locuri. Top Actors este o clasare a celor mai populari actori pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube si Google Plus, bazat pe date furnizate de MVPindex.…

- Dwayne Johnson s-a mentinut pentru a cincea saptamana consecutiv pe primul loc in topul celor mai populari actori in social media, clasament intocmit de The Hollywood Reporter, scrie news.ro.Patru dintre cele zece pozitii ale clasamentului sunt ocupate de actori din distributia serialului…

- Șaisprezece dintre cele mai bune echipe de Dota 2 din intreaga lume vor calatori la București pentru a lua parte la The Bucharest Major. Turneul organizat de PGL va oferi cel mai mare fond de premii din istoria evenimentelor de gen gazduite de Romania: 1.000.000 USD. In plus, cele 16 echipe participante…

- Jurnalistul Ionel Stoica a postat pe Facebook imagini de la protestul magistraților din București fața de modificarile controversate la legile justiției discutate de coaliția PSD-ALDE. ”Magistrații din București au aprins lanternele de la telefoane, pe treptele Palatului de Justiție. Sper sa vada mesajul…

- Cei mai cunoscuti lideri de opinie din mediul online, inclusiv cei care au contracte cu celebrele branduri din industria produselor de lux, au fost informati de autoritatile de reglementare din Statele Unite ale Americii ca risca sa incalce prevederile legilor privind publicitatea. Oficiali…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni. Este pentru a doua…

- Pensii de peste 100.000.000 de lei in luna decembrie in Social / Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Teleorman, in luna decembrie, valoarea pensiilor platite la nivel judetean se ridica la suma de 100.251.028 de lei, in contextul in care judetul Teleorman este unul dintre judetele cu numar…

- Comisia Europeana vrea ca grupurile de Internet precum Facebook, divizia YouTube a Google si Twitter sa faca mai mult pentru eliminarea continutului extremist de pe platformele lor, transmite Reuters citata de Agerpres.

- BrandMentions este un instrument care monitorizeaza prezenta online a businessurilor. Acesta functioneaza ca un motor de colectare a mentiunilor si urmareste urmatoarele zone: web, presa, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, precum si alte platforme video relevante.

- Un batran din Licuriciu și-a pierdut viața intr-un incendiu in Eveniment / Un batran in varsta de 82 de ani si-a pierdut viata in urma unui incendiu izbucnit la locuinta sa din Licuriciu, in dimineata zilei de luni, 4 decembrie, informeaza ISU “A.D. Ghica”. Pompierii militari din…

- Cele mai multe reclamatii ale teleormanenilor vizeaza prestarile de servicii in Eveniment / In primele 9 luni ale acestui an au fost inregistrate putin peste 430 de petitii, iar aproape 60% dintre acestea s-au dovedit a fi intemeiate, potrivit datelor furnizate de reprezentantii Comisariatului judetean…

- Irlanda si Apple au ajuns la un acord pentru infiintarea unui cont escrow in care sa fie transferate circa 13 miliarde de euro, reprezentand taxe neplatite și pe care UE a ordonat autoritatilor de la Dublin sa le recupereze, a declarat ministrul irlandez de Finante, Paschal Donohoe, relateaza MarketWatch,…