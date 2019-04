Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat miercuri tranzactia prin care fondul de investitii Liberty House a preluat activele ArcelorMittal din mai multe tari europene, inclusiv din Romania, transmite Reuters. Pentru a putea prelua oţelăria Ilva din Italia, ArcelorMittal s-a oferit anul trecut să vândă…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri tranzactia prin care fondul de investitii Liberty House a preluat activele ArcelorMittal din mai multe tari europene, inclusiv din Romania, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Pentru a putea prelua otelaria Ilva din Italia, ArcelorMittal s-a oferit…

- Potrivit presei internaționale, Whatsapp nu permite trimiterea si nici primirea de mesaje, iar Instagram si Facebook nu afiseaza update-uri ale utilizatorilor. Nereguli au fost detectate in Marea Britanie, Spania, Italia, Romania, Portugalia, Cehia, Austria, Singapore, Emiratele Arabe Unite…

- Anuntat luna trecuta in cadrul unei ceremonii, in fata ministrului Mediului, la Timisoara, „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Timiș”, a primit marti aprobarea la Bruxelles, fiind semnat de comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu. Este…

- Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, s-a oprit in semifinalele turneului de la Miami (SUA), dupa ce, in penultimul act al competiției, a fost invinsa de cehoaica Karolina Pliskova, 27 de ani, 5 WTA, scor 5-7, 1-6. Pe fondul unei ploi sacaietoare, care a intrerupt de doua ori partida, Halep a facut un joc…

- Piețele asiatice s-au prabușit luni, dupa o varsare puternica pe Wall Street, alimentata de preocuparile legate de economia globala și de o posibila recesiune in Statele Unite. A existat o reactie destul de slaba la stirile vehiculate referitoare la faptul ca ancheta in derulare nu a gasit nicio dovada…

- Alianta USR-PLUS si-a stabilit ca tinta sa fie, "daca nu prima, a doua forta politica a tarii", dupa alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat, sambata, la Galati, presedintele PLUS, Dacian Ciolos. Potrivit acestuia, europarlamentarele nu reprezinta doar alegerea unor persoane care…

- Alianta 2020 USR PLUS sustine ca plangerea penala inregistrata pe numele prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, este "doar o incercare a propagandei PSD-ALDE cu un scop clar - decredibilizarea liderilor europeni", incercare sortita insa esecului. "Partidele aflate la guvernare au…