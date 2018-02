Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat renotificarea pe huila, transmisa anul trecut de statul roman, fapt care va permite ca Mina Lupeni, din Valea Jiului, sa poata functiona cu productie de carbune si sa beneficieze simultan de ajutor de stat pana la sfarsitul anului 2018. Informtia a venit duminica de presedintele…

- Comisia Europeana a aprobat renotificarea pe huila, transmisa anul trecut de statul roman, fapt care va permite ca Mina Lupeni, din Valea Jiului, sa poata functiona cu productie de carbune si sa beneficieze simultan de ajutor de stat pana la sfarsitul anului 2018, a informat duminica presedintele…

- Comisia Europeana a aprobat renotificarea pe huila, transmisa anul trecut de statul roman, fapt care va permite ca Mina Lupeni, din Valea Jiului, sa poata functiona cu productie de carbune si sa beneficieze simultan de ajutor de stat pana la sfarsitul anului 2018, a informat duminica presedintele…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Comisia Europeana a adoptat, astazi, o strategie care confirma perspectiva europeana a regiunii ca investitie geostrategica intr-o Europa stabila, puternica si unita, bazata pe valori comune .

- Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat, marti, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a adaugat ca cele doua state nu respecta in prezent criteriile de aderare, scrie Agerpres. "Este…

- Mișcarea civica Inițiativa Romania a trimis europarlamentarilor și Comisiei Europene un raport privind evenimentele din ultimul an din Romania, cu principalele modificari la legile justiției și codurile penale. Totul, in contextul in care, pe 7 februarie, Parlamentul European va discuta amenințarile…

- Uniunea Europeana nu poate fi folosita pentru rezolvarea agendelor nationale, a declarat miercuri prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, raspunzand astfel acuzatiilor ca, desi in cazul altor tari europene institutiile comunitare insista asupra statului de drept, in cel al Spaniei…

- Seful statului a facut aceasta declaratie, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in contextul in care a vorbit de propunerile de modificare a Legilor Justitiei."Nu pornesc de la premisa ca modificarea acestor legi va duce automat la o complicare…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Un subiect important pe agenda discuțiilor va fi situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- Uniunea Europeana 'este pregatita sa reactioneze rapid si în mod adecvat în cazul în care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite', a indicat luni Comisia Europeana, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul Uniunii Europene.Potrivit agendei prezentate de Comisia Europeana, pe 31 ianuarie va avea loc o conferinta de presa comuna a presedintelui…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene. Potrivit agendei prezentate de Comisia Europeana, pe 31 ianuarie va avea loc o conferinta de presa comuna a presedintelui Klaus Iohannis cu Jean-Claude Juncker.…

- Liderul PSD a reacționat dupa raspunsul dur al Comisiei Europene, anunțand ca in zilele urmatoare va prezenta o „minciuna transmisa oficial” din Romania.„Inseamna ca e foarte bine. Noi, de exemplu, o sa prezentam zilele urmatoare o miciuna transmisa oficiala de aici și cred ca este bine sa…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat, la un post de televiziune, ca "CE bate campii", referitor la scrisoarea, semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de...

- Liderul PSD Liviu Dragnea si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu au decis sa raspunda, printr o scrisoare deschisa, avertismentelor aduse de Comisia Europeana cu privire la modificarile la legile Justitiei. Cei doi lideri au Coalitiei aflate la guvernare au trimis o scrisoare deschisa lui Jean Claude…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, și Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, raspuns printr-o scrisoare dura la criticile exprimate de președintele și prim-vicepreședintele Comisiei Europene la adresa Parlamentului Romaniei, pe tema modificarilor legislative din domeniul justiției.Vezi…

- Președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, au transmis conducerii Comisiei Europene o scrisoare in care iși exprima speranța ca Romania va incheia cu succes MCV in actualul mandat al CE, asigurand totodata ca legile justiției au fost elaborate cu respectarea…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, pentru AGERPRES, ca pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana, arata ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a mintit public cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile facute…

- Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza sa discute ”ultimele evolutii privind situatia din Romania„. Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, va sustina o alocutiune pe acest tema. Pe data de…

- O inrautatire a evolutiei datoriei grecesti in raport cu ceea ce prevedeau analizele in urma cu cateva luni este constatata de Comisia Europeana intr-un raport cu privire la sustenabilitatea datoriei publice, raport care a ajuns in posesia Bloomberg.

- Comisia Europeana a propus noi norme menite sa le ofere statelor membre o mai mare flexibilitate pentru stabilirea cotelor de taxa pe valoare adaugata (TVA) și sa creeze un mediu fiscal imbunatațit, care sa ajute la dezvoltarea IMM-urilor. Propunerile formulate joi, 18 ianuarie, reprezinta pașii finali…

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca 'orchestreaza' o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta 'din pacate (...) poate fi extrem de eficienta', relateaza AFP. 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie…

- In urma includerii Grupului Enel in platforma europeana multipartita la nivel inalt pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila (ODD) ale Organizatiei Natiunilor Unite in octombrie anul trecut, CEO-ul Enel, Francesco Starace, a participat ieri la prima intalnire a membrilor platformei ce…

- Mihai Tudose l-a laudat pe ministrul Transporturilor Felix Stroe, dupa ce acesta a anunțat ca magistrala M6 de metrou va fi gata la timp. Ministerul Transporturilor a transmis Comisiei Europene cererea de finantare pentru construirea liniei de metrou intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni."Mihai…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- Activitatea de extractie a carbunelui din subteranul minelor Paroseni si Uricani se va opri definitiv vineri, 22 decembrie, dupa care cele doua exploatari de huila din Valea Jiului vor intra programul de ecologizare si inchidere stabilit in conformitate cu notificarile transmise Comisiei Europene.…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului…

- Comisia Europeana anunta, luni, ca a lansat o investigatie aprofundata „pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele de stat”. CFR Marfa este…

- Comisia Europeana a transmis ca urmarește indeaproape posibilele modificari ale legilor justiției și ale codurilor penale din Romania. TVR a intrebat reprezentanții Comisiei Europene ce parere au despre cele mai recente inițiative legislative din Romania, iar aceștia au aratat ca este nevoie de consultarea…

- Comisia Europeana investigheaza modul in care au fost stinse datoriile CFR Marfa Comisia Europeana anunta, luni, ca a lansat o investigatie aprofundata „pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- Bugetul pe 2018 al Ministerului Energiei a fost adoptat, joi, de Comisiile reunite pentru buget-finante din Parlament. Ministerul Energiei va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 583,3 milioane de lei, cu 35,9% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele din Anexa 3 a proiectului…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea ii solicita Ministrului de Finante, Ionut Misa, sa precizeze daca institutia pe care o conduce a intocmit vreun act normativ care sa transpuna in legislatia nationala „A patra directiva privind combaterea spalarii banilor“, adoptata la nivelul Comisiei Europene in anul 2015,…

- Ministrii de Finante din zona euro (Eurogrup) vor respinge probabil propunerea Comisiei Europene vizand crearea unei functii de ministru european al Economiei si Finantelor, care ar cumula functiile de vicepresedinte al Comisiei si presedinte al Eurogrup, potrivit șefului acestuia, Jeroen Dijsselbloem…

- "Romania nu este o țara care sa aiba condițiile de fața de trai fața de Euoropa. Mie mi se pare ca 65 de ani penru un barbat, la cea ce traiesc acum romanii, și condițiile de trai reprezinta o varsta inaintata", a declarat fostul parlamentar. Despre femeile, care vor ajunge la 63 de ani,…

- Libertatea v-a purtat timp de trei zile prin ceea ce a mai ramas din industria romaneasca a mineritului. I-am adus la lumina pe minerii din Uricani, ortacii care vor ramane șomeri in mai putin de doua saptamani. Exploatația in care au muncit patru generații de mineri se inchide. Ce alternative au?…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, planul de aprofundare a Uniunii Economice si Monetare, stabilind obiectivul aprobarii Fondului Monetar European pana in anul 2019. "Comisia Europeana stabileste un plan pentru aprofundarea Uniunii Economice si Monetare (UEM), prezentand masuri concrete…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Mina Uricani, din Valea Jiului, se inchide luna aceasta, dupa 70 de ani de activitate. Nu este o simpla astupare a unei gauri din pamant, ci una care lasa in urma 281 de șomeri și distruge o lume. Ortacii din acea zona extrag huila din tata-n fiu și nici nu se vad facand altceva. In nicio activitate,…

- In cadrul pachetului lunar de decizii de constatare a neindeplinirii obligatiilor anuntat pe 4 octombrie de Comisia Europeana cele referitoare la Romania includ: o scrisoare de punere in intarziere privind analizarea regulata a pietelor de telecomunicatii relevante, o scrisoare de punere in intarziere…

- Ratele de vaccinare impotriva difteriei-tetanosului-tusei convulsive si poliomielitei, in cazul copiilor, a scazut in ultimii ani, fapt ce a dus la un procent ridicat de infectii cu rujeola in Romania, arata un raport al Comisiei Europene, privind starea de sanatate a tarii noastre in 2017.…

- Ritmul global al reformelor din domeniul justiției a stagnat in 2017, ceea ce a dus la incetinirea punerii in aplicare a recomandarilor restante, cu riscul redeschiderii unor chestiuni care, in raportul din ianuarie 2017, au fost considerate inchise, precizeaza un comunicat al Comisiei Europene emis…

- "Ancheta ITM a fost finalizata pentru incidentul de la Lupeni, pentru Complexul Energetic Hunedoara. Avem și noi propria ancheta. (...) In acest moment, ancheta ITM-ului a prezentat unele deficiențe, pe partea de organizare; nu pot fi detaliate in acest moment, pentru ca ele au fost transmise catre…

- UBS, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase, Citigroup, Barclays, HSBC si alte doua banci vor negocia cu Comisia Europeana in vederea incheierii unor acorduri pentru incheierea investigatiei declansate in urma cu 4 ani, in care sunt acuzate de asociere pentru manipularea pietei valutare mondiale, cu…

- Noile planuri ale Uniunii Europene de combatere a contrabandei cu tigari sunt criticate de producatori precum British American Tobacco Plc, potrivit carora promisiunile privind un cadru de reglementare mai favorabil pentru mediul de business nu se aplica si fumatului, transmite Bloomberg.…

- Comisia Europeana a dat publicitatii raportul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) pe anul 2017, probabil cel mai dur raport din ultimii ani. Au fost aduse numeroase critici, iar prezenta deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu in Parlamentul Romaniei este motiv de neindeplinire de…