Comisia Europeana a aprobat achizitia de catre Vodafone Romania a operatiunilor locale ale UPC

- Grupul Vodafone va prelua operatiunile Liberty Global din Germania, Cehia, Ungaria si Romania, a anuntat joi compania, precizand ca preluarea UPC in Romania va fi finalizata pana la sfarsitul lunii iunie.

- Vodafone Romania saluta decizia Comisiei Europene de a aproba achiziția operațiunilor locale ale UPC. Aceasta face parte dintr-o tranzacție de 18,4 miliarde de Euro intre Vodafone Group și Liberty Global, prin care Vodafone Group preia activitațile companiei din Germania, Cehia, Ungaria și Romania.…

- Comunicatul Comisiei precizeaza ca aprobarea preluarii este conditionata de respectarea in totalitate de catre Vodafone a angajamentelor asumate pentru a elimina problemele legate de concurenta.

- Statele Grupului de la Visegrad (Cehia, Polonia, Slovacia si Ungaria) se opun categoric numirii socialistului Frans Timmermans ca presedinte al Comisiei Europene, a declarat marti prim-ministrul ceh Andrej Babis, la sosirea la cea de-a treia zi a summitului UE de la Bruxelles, transmite Reuters potrivit…

- In prezent, peste 95% din necesarul de gaze naturale al Bulgariei este asigurat de livrarile grupului rus Gazprom. Gazele naturale rusesti ajung in Bulgaria dupa ce trec prin Ucraina si Romania.Autoritatile de la Sofia vor ca lucrarile de constructie pentru aceasta conducta, cu o lungime…

- Veniturile Vodafone in Romania au ajuns la 715,3 milioane de euro in anul fiscal incheiat la 31 martie 2019, in scadere 1,1% din cauza impactului negativ al reducerii tarifelor de interconectare la apelurile de voce mobila, a anunțat marți compania. Al doilea mare operator local de comunicații mobile…

- Vanzarea operațiunilor Liberty Global din Germania, Romania, Ungaria și Republica Ceha catre Vodafone, cea mai mare din istoria grupului american, este in faza finala de analiza a Comisiei Europene și suntem increzatori ca se va finaliza cu succes in aceasta vara, a declarat marți Mike Fries, șeful…

- Premierul ungar Viktor Orban a anunțat luni ca își retrage sprijinul pentru liderul Partidului Popular Euopean(PPE), Manfred Weber, înainte de alegerile europene, acuzând candidatul creștin democrat din Germania ca i-a ofensat țara, relateaza AFP.Principalul grup de centru-dreapta…