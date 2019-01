Comisia Europeană a amendat Mastercard cu 570 milioane euro Comisia Europeana a amendat marți Mastercard cu 570 milioane de euro, pentru "creșterea artificiala a costurilor de plata cu cardul, în detrimentul consumatorilor și comercianților din UE", scrie AFP.



Jandarmul concurenței în UE, Comisia a estimat ca Mastercard a "îngradit accesul comercianților la serviciile transfrontaliere de plata cu cardul", încalcând astfel regulile privind abuzul de poziție dominanta.



Bruxellesul și-a comunicat în iulie 2015 acuzațiile la adresa americanilor de la Mastercard, al doilea mare sistem de

