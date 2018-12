Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita scrisori de punere in intarziere Austriei, Finlandei, Germaniei, Ungariei, Romaniei, Slovaciei si Spaniei din cauza faptului ca aceste tari au transpus sau au pus in aplicare in mod incorect anumite cerinte ale Directivei privind eficienta energetica (Directiva…

- Comisia Europeana (CE) a inrautatit, in raportul de toamna, prognozele pentru Romania, estimand o crestere economica mai mica, de 3,6%, fata de estimarea de 4,5% din primavara, precizand ca deficitul bugetar va ajunge la 3,3%, in acest an, din cauza majorarii de pensii si salarii.

- Reusita presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va fi reusita celor 27 de state membre, iar tara noastra va actiona ca un mediator impartial, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, in cadrul unei intalniri cu o delegatie de parlamentari si europarlamentari germani, informeaza…

- Social-democratii detin majoritatea simpla in CL (14 voturi), iar cei mai multi dintre consilieri PSD il sprijina pe primarul Mihai Chirica, in timp ce altii incearca sa fie in linia partidului trasata de seful PSD Iasi, Maricel Popa. Deseori, majoritatea PSD este completata cu voturile venite de la…

- De curand Comisia Europeana a publicat raportul pentru aplicarea normelor in materie de concurenta in sectorul agricol. Acest document ii poate ajuta pe fermierii europeni sa obtina conditii si preturi mai bune atunci cand isi vand produsele agroalimentare. Astfel, normele UE detaliate…

- Deputatul european Siegfried Mureșan (PPE / PNL) a depus saptamana aceasta un amendament la Raportul interimar al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2020 in care solicita 2 miliarde de euro pentru proiecte și acțiuni privind consolidarea și apararea statului…

- Cresterea inflatiei din ultima perioada, afecteaza puternic veniturile romanilor, acestia pierzand anual 7 miliarde de lei pentru ca Romania gestioneaza foarte prost banii, a spus marti Mircea Ursache, vicepresedintele Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF).

- Tarile Uniunii Europene au pierdut in 2016 venituri de aproape 150 de miliarde de euro din Taxa pe Valoare Adaugata (TVA), potrivit unui studiu publicat vineri de Comisia Europeana. Asa-numitul "deficit de incasare a TVA-ului" indica diferenta dintre veniturile din TVA preconizate si suma…