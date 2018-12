Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca Romania va primi de la Comisia Europeana un grant in valoare de peste 34 milioane de euro, reprezentand 75% din costurile pentru masurile de combatere a pestei porcine africane. ‘O alta veste buna, venita chiar in aceasta dimineata de la Comisia Europeana,…

- Romania primeste de la Comisia Europeana (CE) un grant in valoare de 34,27 milioane de euro pentru rambursarea a 75% din costurile de combatere a pestei porcine africane, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii, Petre Daea. ‘Comisia Europeana a decis sa acorde Romaniei un grant in…

- O delegatie a Comisiei Europene se afla joi, la Braila, pentru a verifica in teren daca autoritatile au procedat corect in lupta cu pesta porcina africana (PPA), virus care a dus la eutanasierea a peste 200.000 de porci in tot judetul. Verificarea este efectuata deoarece Romania participa,…

- Comisia Europeana trimite poimaine in Romania o echipa de specialisti, sa verifice masurile luate de Guvern impotriva pestei porcine africane, scrie Digi 24. Autoritatile de la Bruxelles sunt ingrijorate de amploarea pe care a luat o virusul la noi intr un timp foarte scurt.350.000 de porci au fost…

- Comisia Europeana (CE) este tot mai interesata de evolutia pestei porcine africane (PPA) in Romania, reiese din declaratiile facute de unul dintre reprezentantii institutiei pentru Mediafax. „Comisia considera ca evolutia pestei porcine africane este ingrijoratoare, deoarece Romania a anuntat, in ...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat un plan de masuri pentru combaterea pestei porcine, dupa ce Comisia Europeana a aprobat acordarea pentru Romania a 43 milioane de euro, informeaza news.ro. ”S-a stabilit un plan de actiuni pentru a putea face fata…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, la Guvern, ca Uniunea Europeana (UE) a alocat Romaniei 43 de milioane de euro, pentru investitii in dezinfectoare, laboratoare sanitar-veterinare si incineratoare. Premierul Viorica Dancila anuntase anterior ca acesti bani vor ajunge la crescatorii…

- Documentul privind aparitia si evolutia pestei porcine africane in Romania a fost depus vineri la Administratia Prezidentiala in urma solicitarilor formulate public de catre presedintele Klaus Werner Iohannis, a anuntat, sambata, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), informeaza AGERPRES…