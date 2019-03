Stiri pe aceeasi tema

- Romania a primit a doua transa, in valoare de 3,9 milioane de euro, din grantul de 34,28 milioane de euro, reprezentand contributia financiara a Uniunii Europene (UE) pentru combaterea Pestei Porcine Africane (PPA), informeaza Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și Siguranța Alimentelor (ANSVSA).…

- Comisia Europeana incurajeaza statele membre sa cumpere lapte, legume, fructe de la fermieri pentru a le distribui elevilor. Bugetul total al UE pentru schemele de incurajare a consumului de fructe si legume si de distributie a laptelui este de 250 milioane de euro pe an. Romania beneficiaza de o alocare…

- Romania a ajuns la o absorbtie de 26% a fondurilor europene, aproape de media Uniunii Europene, care este de 27%, a declarat marti, la Palatul Victoria, ministrul de resort, Rovana Plumb. "La inceput de an, Romania prinde viteza. Chiar in aceste zile, cand Romania a preluat presedintia rotativa…

- Importurile de soia boabe ale Uniunii Europene (UE) din Statele Unite ale Americii au crescut cu 112%, pana la peste 5,18 milioane de tone, in semestrul al doilea al anului trecut, fața de aceeași perioada a anului anterior, a anuntat, luni, Comisia Europeana (CE), scrie mediafax.Citește și:…

- Comisia Europeana si-a imbunatatit, miercuri, estimarile referitoare la productia de porumb a Uniunii Europene in sezonul 2018/2019 pana la 67,5 milioane tone, de la 62,9 milioane tone anterior, informeaza Reuters preluata de Agerpres. In schimb, Comisia Europeana a revizuit in jos estimarile…