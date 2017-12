Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, in urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia, informeaza Agerpres

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 65,7 milioane de lei Primariei Sibiu pentru pentru achizitia a 50 de autobuze noi, cu emisii reduse. Finantarea face parte din programul SMART al BERD (Romania Framework for Sustainable Mobility and Access to Road Transport),…

- Pe parcursul acestui an principalele organisme financiare internationale, Fondul Monetar International, Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, precum si Comisia Europeana si principalele agentii de rating, Standard & Poor\'s, Fitch Ratings, Moody\'s si JCRA, si-au imbunatatit…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) continua dezvoltarea investitiilor de eficienta energetica in sectorul rezidential din Romania prin acordarea unui nou imprumut de 206 milioane de lei (echivalentul a 45 milioane de euro) catre UniCredit Bank, se arata intr-un comunicat, remis…

- Intr-un efort comun de consolidare a securitații energetice a Republicii Moldova, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investiții (BEI) și Banca Mondiala ofera un pachet de finanțare in suma de 270 milioane de euro pentru a finanța interconectarea…

- BERD finanteaza achizitia a 105 autobuze noi in Brasov, printr-o investitie care vizeaza beneficiile de mediu si principiile comerciale in domeniul serviciilor publice, anunța, intr-un comunicat Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

- Banca Europeana de Investiții urmeaza sa acorde Republicii Moldova un imprumut in valoare totala de 80 milioane de euro, pentru construcția unei stații back-to-back in Vulcanești și a unei linii de transport de 400 kV intre Vulcanești și Chișinau, precum și pentru extinderea stațiilor de transformare…

- Prim-ministrul Pavel Filip si vicepresedintele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Alain Pilloux, au avut marti, 28 noiembrie, o intrevedere pe platforma „Tbilisi Belt and Road Forum 2017”. Partile au discutat despre parteneriatul Republica Moldova – BERD si posibilitatile de…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va ajuta Moldova sa implementeze un nou proiect in domeniul energiei, ce ține de conectarea rețelelor de electricitate dintre țara noastra și din Romania. In special, Moldova și BERD vor negocia un proiect de acord de imprumut pentru implementarea…

- Consiliul Local Municipal va da astazi un vot pentru demararea procedurii de reorganizare a activitatii si transformare a Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in societate potrivit Legii 31 1900 a societatilor comerciale.La baza acestui proiect de hotarare stau contractul de imprumut dintre…

- Compania Alu Menziken imprumuta 25 de milioane de euro de la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru o noua fabrica la Medieșu Aurit, care va produce piese din aluminiu pentru nume mari din industria auto și aeronautica. Pana in prezent a fost pregatit terenul și demolate cateva…

- Banca Naționala a Moldovei a eliberat Bancii Transilvania din Romania permisiunea pentru achiziționarea, impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a pachetului de acțiuni ce reprezinta 100% in capitalul social al Victoriabank, se spune intr-un raspuns oferit „Europei Libere”. „In…

- ''Romania inregistreaza prima creștere economica din Uniunea Europeana, iar aceasta reprezinta singura cale pentru imbunatațirea nivelului de trai. Situația economica a Romaniei este incomparabil mai buna decat in anul 2016. In prezent, țara noastra se situeaza printre cele mai dinamice economii…

- Banca Transilvania, a doua institutie de creditare dupa active de pe piata romaneasca, a raportat, in primele noua luni ale anului, un profit net de 779,8 milioane lei, in crestere cu aproape 19%, fata de perioada similara a anului anterior. De asemenea, banca a inregistrat venituri nete din dobanzi…

- RAJA Constanta va implementa un proiect de peste 500 milioane de euro, a declarat azi, in contextul unei conferinte de presa, Aurel Presura, dadirectorul SC RAJA SA Constanta. In aceste momente la RAJA se desfasoara conferinta de presa privind prezentarea ldquo;Proiectului de Sprijin pentru pregatirea…

- Economia Romaniei ar urma sa creasca, in 2017. Economia Romaniei ar urma sa inregistreze, anul acesta, o creștere de 5,3%, urmand ca in 2018 avansul economic sa se reduca ușor, la 4,2%, potrivit celor mai recente prognoze publicate marți, 7 noiembrie de BERD (Banca Europeana pentru Reconstrucție și…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua institutie de credit dupa active de pe piata romaneasca, a anuntat luni seara ca, impreuna cu actionarul sau, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), intentioneaza sa achizitioneze un pachet initial de peste 39% din Victoriabank, a treia…

- Proiecte de infrastructura pentru gestionarea și distribuția apei potabile, in valoare de peste 17 milioane de euro din Fondul de coeziune, vor fi derulate in județele Constanța, Gorj, Ialomița, Ilfov și Suceava, potrivit unui comunicat de presa a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. …

- Platforma europeana de consiliere in materie de investiții (EIAH), Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Uniunea Europeana au lansat marți, 7 noiembrie, un nou program (link is external) dedicat sprijinirii intreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din Romania pentru ...

- Laufer: Proiectul de ordonanta care modifica Legea parteneriatului public-privat este finalizat Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a declarat, marti, ca proiectul de ordonanta care modifica Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat este finalizat, in prezent fiind in curs…

- „Sedinta s-a axat pe cateva subiecte. In primul rand, bugetul. In momentul de fata, Guvernul pregateste elaborarea bugetului, dar trebuie sa plecam, evident, de la cateva principii, si anume prioritizarea investitiilor. Ca atare, toate ministerele care isi construiesc proiectele de buget - pentru…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, miercuri, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca s-a discutat despre bugetul de stat de anul viitor si ca acesta se va incadra in limita maxima a deficitului de 3%, Tariceanu precizand ca ministerele vor trebui sa-si prioritizeze investitiile.…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Agricover Holding SA au semnat un acord prin care BERD isi confirma intentia de a deveni actionar in cadrul companiei romanesti din domeniul agribusiness-ului. In virtutea acestei intelegeri, BERD va investi 32 milioane lei (echivalentul a sapte…

- Contractul de finanțare a proiectului de restaurare a Manastirii Probota a fost semnat miercuri, de președintele in exercițiu al Consiliului de Dezvoltare al Regiunii Nord-Est, Gheorghe Flutur, și de directorul ADR N-E, Vasile Asandei. Gheorghe Flutur a declarat, joi, in conferința de presa, ca ...

- Consiliul Local Bacau a aprobat la ultima ședința un imprumut de 13,5 milioane de euro de la Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Cea mai mare parte a banilor, 11,5 milioane de euro, vor fi folosiți pentru modernizarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un bulevard al Constantei va fi reabilitat in totalitate. Cel mai probabil este vorba despre bulevardul Tomis. Totul va fi posibil dupa ce 20 de milioane de euro vor fi folositi de Primaria Constanta pentru achizitionarea si implementarea unui sistem de management al traficului, reabilitarea infrastructurii…

- Comisia Europeana a aprobat Romaniei investitii de 251,8 milioane de euro in sase mari proiecte de infrastructura in extinderea liniei 5 de metrou din Bucuresti. "Datorita Uniunii Europene, Bucurestiul va dispune de o retea de metrou moderna. Acest lucru va avea un impact pozitiv asupra calitatii…

